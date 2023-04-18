房地产若崩盘 中国经济增速将不超过3%

来源：彭博社

作者：Tom Hancock

彭博经济研究分析称，如果房地产市场崩盘 —— 政府刺激措施仍不足以力挽狂澜 —— 的话，那么中国未来两年的经济增长率将无法超过3%。彭博经济研究这一分析报告，凸显了房地产对中国经济复苏的重要性。

经济学家舒畅、Eric Zhu和Ana Galvao在探讨该行业“突然崩盘”情景的报告中写道，若未来一年房地产投资下降15%（这不是彭博经济研究的基本增长情境），那就会造成“撞击着陆”，对中国经济造成“毁灭性打击”。彭博经济研究的这个模型探索了房地产崩盘通过投资和银行贷款变化、不确定性增加，对经济增长产生的影响。

他们估计，假设政府采取刺激措施，通过降低政策利率和扩大财政赤字来遏制这种危机，那么房地产市场的下滑将导致国内生产总值(GDP)增速在2023年降至2.9%，2024年降至2.8%。彭博经济研究目前预测，今年GDP将增长5.8%。

中国去年GDP增长了3%，为1970年代以来倒数第二低的水平。

这几位彭博经济学家写道，如果没有任何政策反应，那么经济下滑将更加严重：今年GDP将仅增长1.9%，明年则将萎缩0.4%。在这种情况下，这场房地产危机将波及全球市场。VIX指数会飙升10个点，与2015年中国股市崩盘、人民币贬值波及全球时的幅度一致。

他们写道，因此，如果真的发生这种危机，北京方面可能会不顾对政府债务的担忧，尽“一切努力来抵消这种拖累”，包括在头一年里将政策利率下调75个基点。在包含了政策支持的情景中，财政赤字将有合GDP 2%的增长。

“如果中国房地产市场的慢速下跌演变为突然崩盘，那会发生什么？这不是彭博经济研究的基本情境 —— 我们认为北京有预防危机的工具。然而，严重的过度建设和高负债意味着崩盘是一个真正的风险。”上述经济学家说。

彭博经济研究的基本情景是，今年房地产投资将比2022年下降3%。其他经济学家预测，今年投资将持平或实现低个位数增长 —— 扭转去年10%萎缩的局面，因为政府出台了支持该行业的新政策。

住房投资今年会否复苏，是中国经济面临的主要不确定因素之一。官方数据显示，今年头两个月的房地产投资较2022年同期下滑5.7%。