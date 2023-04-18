国民党阵容华丽，难解基层“蓝色忧郁”

来源：台湾《联合报》

联合报社论

2024大选开战，民进党总统参选人赖清德迅即就位，好整以暇看着蓝营“网内互打”。新北市长侯友宜勇于承担、鸿海创办人郭台铭放低身段，但在国民党主席朱立伦掀开最后底牌前，任何表态都只能算是个人意见，同志仍须努力。

较于2020总统大选，泛蓝阵营2024更显得人才济济，目前台面上至少出现八位总统级“潜在人选”的排列组合，包括侯友宜、郭台铭、朱立伦、中广董事长赵少康、高雄市前市长韩国瑜、台中市长卢秀燕、孙文学校总校长张亚中、监察院前院长王建煊。蓝营阵容华丽，除百里侯背景的“北侯、韩国、中燕子”，还有首富、党魁、圣人、媒体金童、统派大师。泛蓝军看似战将如云，最怕的是，可能互相掣肘彼此削弱。

侯友宜声势最为浩大，全台跨县市都有人支持连署；拱郭派最近也加强声量，国民党立委陈玉珍毫不掩饰力挺郭台铭，还呼吁侯留下来发展新北市。韩粉则各自集结，挺韩大将陈清茂将在冈山举办挺韩造势活动，要求国民党中央将韩国瑜纳入内参民调。卢秀燕虽然再三表明不参选2024，但基层及民代“挺燕”声音不绝于耳。赵少康、张亚中、王建煊也没有闲着；更遑论，还有民众党主席柯文哲来势汹汹。

国民党现况就像一座山丘插满八大门派的旗帜，少林、武当、峨眉等各有千秋。外传党中央征召时程可能拖到六月，朱立伦迟未宣布征召日期、内参民调办法，“卡侯”、“侯Ｘ配”、“郭朱配”等论调满天飞，泛蓝宛如国民党版“八王之乱”。

侯友宜日前出席国民党中常会，与会的蓝营县市长有志一同身着白衣造势，朱立伦和侯友宜牵手高喊团结。国民党秘书长黄健庭一度剧透说，“现在党内态势非常明显，大家最有共识的就是侯友宜了”，让外界解读党中央已拍板定案。但黄健庭稍后补充说，国民党的总统提名作业分为三阶段，侯友宜是第一阶段整合党内的共识，郭台铭是第二阶段整合泛蓝的共识，第三阶段则要整合柯文哲等非绿阵营。

换言之，侯友宜要代表国民党参选总统，可能还要“过三关”。侯目前通过第一关只是起手式，接下来的第二、第三阶段更困难，必须等到郭、柯都没意见或走完整合程序，其他人民调未胜过侯友宜，侯才能当上“非绿联盟”的总统候选人。但若蓝营一路内战到六月，加上绿军见缝插针，不论是侯友宜或郭台铭若在初选带着遍体鳞伤出线，最后还能保持居高不下的声望吗？

郭台铭频频出招，一开始强势回归“等国民党一个办法”，但民调不见起色。郭沉潜访美后刻意放低身段再出招，不仅为四年前退出国民党展现八秒钟九十度鞠躬道歉，也允诺初选若落败将全力挺侯。郭台铭锁定侯友宜为党内假想敌，营造“郭侯对决”气氛，逼得侯友宜“类表态”，从“勇于承担、接受挑战”到最近“做好准备、随时上场”，正面迎战2024议题。不难想见，国民党若无法妥善整合侯、郭，结局将是火车对撞。

眼见赖清德一步到位，国民党基层“蓝色忧郁”近乎炸锅，总统“母鸡”未定，立委“小鸡”锉咧等。事实上，2024通关密语不是民调，而是团结。但国民党向来内斗内行，一旦分裂就是四分五裂、覆巢之下无完卵，不像民进党断尾能求生，具有修复能力。2020殷鉴不远，初选出线并非真正的胜利，明年一月总统大选落幕，能笑到最后的才是赢家。