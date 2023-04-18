印度人口超中国成世界之最 有危有机

来源：明报

联合国发表最新的预测分析，印度人口上周五（14日）达至1,425,782,975人，压倒中国成为全球最多人口的国家，并预计印度的人口持续增加至2064年左右达至17亿高峰。这趋势很可能有利印度这个南亚国家以“人口红利”维持经济蓬勃发展，消费力上升，影响全球产业发展，并扩大对国际事务的影响力，甚至令全球秩序和地缘政治出现重大转变。但也有报告指出，印度的人口增长模式潜藏危机，倘没有适当政策，劳动人口增加可能导致失业率上升，并加剧经济和社会风险。

自从联合国于1950年代开始估算人口，中国一直是人口最多国家，印度则长居第二。两国现在总人口在全球80亿人中约占了三分之一。中印都为遏抑人口膨胀，推行了数十年生育计划，但印度的减幅逊于中国。当中国2022年录得60年来首次的人口萎缩，预示进入“人口负增长时代”，人口统计专家去年已依据可见资料预测印度人口快则本月，慢则今年底前就会超越中国，成为全球之最。世界银行还估计2041年前，印度所在的南亚劳动人口将高于其他地区。美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的南亚中心主任努尔丁（Irfan Nooruddin）说：“我们处于200年来最大人口转移的转捩点。世界重心已转移了一段时间，但它将更加巩固。”

专家：世界重心转移将更巩固

印度现在逾14亿人口约为该国70年前的4倍，而65岁人口占总人口7%，未满25岁人口则逾四成。印度年龄中位数为28岁，相较下，中国为39岁、美国为38岁。皮尤研究中心分析，全球约有五分之一25岁以下人口在印度。联合国去年估算，印度2023年每100名劳工，受养人数（长者、儿童等非劳动人口）为47。187国以受养人数比率从少至多排序，印度现排第43位，2048年将升至第23位；中国则由现在第30位跌至146位。这意味印度劳动力大而社会负担少于中国。

印度2029年有望成第三大经济体

全球第五大经济体印度凭借人口庞大加上抚养比率偏低，正处“人口红利”时期，可带来压倒性的经济潜力。全印度最大的印度国家银行（SBI）展望，该国可于2029年超越德日，晋升为仅次中美的第三大经济体。

不过，世界银行3月一份报告说，印度在支援经济转型方面虽有改善，但仍落后于别的新兴经济体。《华尔街日报》上周五形容，印度现况很多方面活像30年前的中国。

青年劳动力急增 教育、医疗投资不足

印度青年劳动力迅速增长，纵吸引一批外国企业进驻开拓新生产线，例如苹果公司、富士康，但整体基建落后，投资规限繁琐。教育、医疗投资不足亦受诟病。按上次2011年普查数据，全印仅40%人口具中学学历，十年间仅增5%。妇女碍于学习机会和传统观念，就业率低。

该国经济结构未完全由农业转型到制造业。过去十年间虽有逾1亿人投入劳动市场，数以百万计人离开农村到城市找工作，可是同期就业岗位为净零增长。来自农村的民工在城市缺乏工作机会和低工资，将增加贫民窟和病人。

联合国人口基金（UNPFA）去年发表《收获印度人口红利》报告指出，印度低劳动参与率、教育和健康问题将“侵蚀人力资本”，“倘没有适当政策，劳动人口增加可能导致失业率上升，加剧经济和社会风险”。

印度今年1月发表的官方数据，受过教育的青年失业率达18%，约为2400万人。许多青年为求职灰心失望。去年有两个邦就曾因有逾1000万人申请3.5万个铁道岗位僧多粥少，爆发暴力示威。