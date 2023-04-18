侯友宜蓄势待发 朱立伦别再挡路

来源：中时电子报

作者：钮则勋

最新民调显示，国民党的支持度回升8个百分点，虽仍输民进党的28.6%，但已达25.9%，除了马英九访陆协助国民党找回两岸事务处理的手感之外，侯友宜对参选的论述日益明显也是重要原因之一。

继日前在母校嘉中喊出守护中华民国“舍我其谁”，16日侯友宜脸书也贴文“一群人凝聚力量、蓄势待发，朝着目标共同前进的感觉，真好！”可说已几近表态参选了。而以往和党务保持距离的侯友宜最近也协调新店立委罗明才与议员刘哲彰欲竞选的僵局，已然扮演起2024国民党“最强母鸡”的角色，代表国民党出征的态势已箭在弦上。

民进党的总统参选人赖清德已展开陆战，侯友宜在党主席朱立伦的三阶段整合作法中被拖慢了脚步，在迟未征召下，要对打“信赖”之战，相对就比较吃力。近日国民党立委和基层已一再呼吁党中央加速征召侯友宜的脚步，若局势明朗，或可再为侯和国民党冲高一波民调，朱立伦应为大局着想，别再挡路了。

即使侯友宜还未被征召，但赖清德的假想敌一直锁定是侯，原因很简单，因为侯优势明显。第一，国民党有2/3的执政县市，北部是侯的基本盘，且有北北基桃共同治理的默契，中部有卢秀燕为首的女力联盟，更可形成“地方包围中央”的格局。而侯出身中南部、本土性强，比历次国民党候选人更具南部拓票能力。况且侯是新北市长，能防堵新北出身的赖清德从北部突围的可能，只要守住北部，且能从南部多拿到更多的票，胜率就会更高。

第二，郭台铭日前也特别讲到，若是征召侯，他也会支持，届时若是郭能够挹注商界系统挺侯，对侯当然是利多。

第三，侯在新北本就有政绩，民调下滑主要是因为大选纷扰及国民党征召犹豫不决的政治因素，而非侯施政有问题，只要确定征召，民调势必有一波庆祝行情，搭配相关政策出台，支持度回稳走升，仍可期待。

第四，侯在新北市长任内也多次与当时的台北市长柯文哲进行双北合作，侯柯也有一定的默契，有合作完成诸多专案的实际经验，整合“非绿联盟”未必不可能。

更值得注意的是，民众选总统最重视的是长久以来对于政治人物的态度、人设与信任度。而侯念兹在兹的“侯侯做代志”在接连胜选中，凸显出这是民众最爱的勤政特质。他之前警长与市长角色，更强化“守护者”的印记，毕竟一辈子都在枪林弹雨中身先士卒，且作为“铁汉”的侯确实有“敢用生命保护大家”的特质，这实际“信赖”的说服力，更能戳破政客廉价“爱台湾”的嘴炮宣示。

最后，从国际与两岸来看，侯的人设也能充分体现他有比赖清德更值得信赖的本钱。虽然赖调整路线到“和平保台”，但终究是台独金孙，在美国眼中更是得随时盯紧的未爆弹；就大陆而言，赖的主张更给对岸一个僵局与紧张情势拉高的口实，即便赖试图将对其不利的“战争与和平”置换成“民主与极权”的选择，但他却无法说服民众“选他如何避战”，遑论建构和强化与陆、美的信赖关系。

相对地，就算大陆和美国目前对侯的认识未必深刻，但以国民党的传统属性与侯的个性特质、从政背景来看，可预测性高，特别是在美中为共利而不愿摊牌的情况下，侯友宜比赖清德应更能获得北京和华府的信赖。所以谁说“信赖”是赖清德的专属标签呢？

作者为中国文化大学广告学系专任教授兼系主任