来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

台湾民间国中生物教科书介绍两岸不同用语，大陆称马铃薯为“土豆”，土豆在台湾则是指花生。立委陈椒华就此质询教长潘文忠，潘文忠惊呼台湾教科书怎能使用对岸名词，强调这“审查不可能通过”。书商澄清，是依据教育部国语辞典编写。潘文忠自打巴掌，丢的却是台湾教育人员的脸。

立委冤枉教科书“偷渡中国用语”，实情是该章节讨论生物命名，以土豆在两岸指涉不同植物为例，以说明生物通用学名可避免沟通误会，并非教学生“认土豆为马铃薯”。潘文忠身为教育首长，竟看不懂教科书，足证朽木为官。

独派炒作“土豆是马铃薯”为对岸用语，未免见识太窄。事实上，花生称土豆，也源自对岸。土豆为福建本土作物，马铃薯则是南美作物辗转传至亚洲，故名称殊异。独派不容教科书出现对岸语汇，实是自欺欺人，改变不了历史及庶民文化。

“醋溜土豆丝”这道菜，在烹饪节目及中餐馆菜单各处可见，包括绿媒都曾介绍这道马铃薯家常菜，为何今天却大惊小怪？正因早有俗成惯用之实，教育部重编的国语辞典上才会说明“土豆”意指花生与马铃薯。

蔡政府满口防范认知作战，土豆事件却是典型自导自演。潘文忠紧抱政治正确，宁可曲解教科书教育目的，也折射出蔡政府为反中不惜牺牲多元思辨，徒余理盲。