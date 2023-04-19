就“友岸外包”谈贸易公平化

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

中国大陆商务部日前宣布，将对来自台湾持续经年的歧视性对待展开调查。事实上，如何去除贸易壁垒和达成对等关系，正是世贸组织（WTO）自成立以来的重要目标。

相伴随的关键原则、会员义务与有效手段等被检视，依据以下五大原则来进行：非歧视性待遇、经贸成本的相互通融、明确其承诺条款和信守协议、在执行细节和裁量权的资讯透明，与受冲击产业的安全保障机制。

据悉，经济部长王美花表示，此番是中国大陆首度通过在WTO总部的代表团，正式通知台湾的驻地办公室。有趣的是，消息甫传开，各类讨论主要聚焦在：两岸经贸事务的国际化，以及隐身其背后的政治盘算。

首先，根据WTO的争议调处与反倾销等的调查程序，对口的接触、谈判，是先于对WTO秘书处进行正式知会的。因此，当两岸庶务性协商与相关部会的窗口，一再呈现了已读不回；甚至让过往的白手套发言人，各自在两岸公开叫阵，寻求WTO规范和必要时的争端解决程序，是再自然不过的。

反观，当双方当事成员仍可自行做协调和处理之时，自然由双方依其便宜的方式来进行。例如，针对台湾在课征毛巾、鞋类等反倾销税的案件，中国大陆向来即以书面文件，来表达其看法与反对立场。

其次，中国大陆商务部于本月12日发布公告，将就台湾总计的2455项商品，进行贸易壁垒、歧视性对待等的违犯调查，范围涵盖农渔产品、矿产化工制品、纺织等的大类项。由于项目繁多，复因为预告的调查程序，最长可达9个月。各界据此推论，届时正好卡在2024的总统、立委投票日，明年1月13日的前一天才结束；其中必然有诸多的政治算计在其间。

是耶？非耶？两岸庶务性工作的文书往返、部会机关和对口联系的戛然中断，无一不源自“九二共识”的不被执政党所接受。于中国大陆方面，曾经还认定这是一份未完成的答题卷啊！

此前，三番两次的苦口婆心和劝说努力，不曾中止过；如今事与愿违，因而改根据WTO的规范与争端程序，就双方成员的长年争执，径自采取合规、适切的维权行动，倒也不必做成太多政治联想。

毕竟，于“友岸外包”与重组供应链的影响之下，两岸经贸关系的转进与台湾产业的必要提升，压力虽大却无从逃避。更何况，如今在去全球化的氛围之下，即使在美国，一路被扬弃的政策概念“贸易公平”（FAIR TRADE），都早已充斥在政治人物的讲演与新闻媒体中。

及早认清现实困境与明确集体的转进方向，务必积极争取先进友邦签署协议，才是重点所在。毕竟，改善时间与谈判优势，可不在台湾这一边。

作者是台大副教授