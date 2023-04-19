夏宝龙盼港专注发展 维护国家安全不放松

来源：明报

明报社评

中国国务院港澳办主任夏宝龙结束在港考察回京。总结这六天行程，夏宝龙唯一公开讲话，就是在“全民国家安全教育日”开幕礼致辞，余下行程包括落区和造访学校等，甚少在镁光灯之下进行，反映此行性质偏重考察，并非一般访问，公众难免有较大距离感。反修例风暴为特区带来前所未有的政治社会动荡，中央希望香港重新成为“经济城市”，国家安全及经济发展是夏宝龙此行两大重点，不代表中央不再关注香港社会深层矛盾，以及“告别劏房”等方面的进展。期望下次中央要员来港考察，特区政府可以切实交出具体成绩，让中央看到香港民生及居住问题，得到显著改善。

夏宝龙以考察为主

盼港变回经济城市

这次是2011年以来，再有国务院港澳办主任来港考察，比较两次行程，颇有不同之处。当年王光亚来港3天，有较多公开活动，诸如落区参观天水围街市，与商贩交流和食蛋挞，以及出席青年座谈会，分享个人“上山下乡”经验；另外，王光亚在多个场合均有公开发言，比较香港澳门住屋问题时，一句“（澳门）进展较快”，更引起不少回响。反观夏宝龙虽然也有落区饮茶，以及造访长者中心及学校，跟长者及学生接触，但活动过程基本都是在传媒镁光灯之外进行，唯一公开活动是出席全民国家安全教育日开幕礼。就连昨天启程返京，夏宝龙也没有公开作总结，只是请特首李家超向全港市民转达问候，跟当年王光亚离港前出席记者会，做法大相径庭。

过去12年，香港内外变化巨大，中央对港政策亦显著调整。时移世易，同样是港澳办主任来港考察，夏宝龙与王光亚做法不一，实不为奇。当年王光亚来港，行程较短，性质亦较接近一般访问；相比之下，夏宝龙作为这几年中央港澳工作主事者，此行性质偏重考察调研，一边验收重塑香港政治局面的成果，一边听取汇报了解情况，以及传达中央信息、期盼及要求。这次随同夏宝龙来港的港澳办人员，包括副主任王灵桂、党组成员向斌，以及4名司长，相当于近半港澳办高层要员都来了香港，可见夏宝龙来港前强调“大兴调研”所言非虚。

回看夏宝龙六天行程，特区整个管治系统，由高层政府官员、行政会议成员、立法会议员、司法机构及纪律部队首长等，几乎每一环节，都有跟夏宝龙接触。由于会晤是闭门的，会后夏宝龙亦无公开发言，外界只能透过部分与会者转述了解。以造访立法会为例，根据议员转述，夏宝龙谈到爱国者治港下的行政立法新关系，希望立法会成为“良性民主平台”，建立有香港特色的良性民主制度，等等。整体而言，夏宝龙这次来港考察，向特区政府及各界传达的最重要信息，是必须紧记反修例风暴教训，国家安全危机暗涌未除，需要时刻警惕街头暴力卷土重来、警惕“软对抗”暗中作乱、警惕海外乱港活动倒灌香港。

国际形势风谲云诡，大国斗争激烈，维护国安既是为了香港，也是为了国家。外部敌对力量蠢蠢欲动，当然要巩固防线，加强防范，至于有关“软对抗”的忧虑，则显示反修例风暴对中央与香港关系伤害确实很深，重建信心与信任将是漫长过程。夏宝龙全民国家安全教育日致辞，希望香港“天天办会展、搞创科、拼经济，跑马、跳舞、炒股、揾大钱”，反映中央期望香港由之前高度政治化城市，变回专注发展的经济城市。

正确解读讲话内容

少提民生非不关心

夏宝龙致辞中，提到环保民生等诉求很易被骑劫，“游行不是表达利益诉求唯一方式”，认为香港要形成“包容共济、求同存异、理性沟通”的浓厚氛围。事后有意见认为，夏宝龙意思是游行可免则免，惟根据立法会议员转述，夏宝龙翌日访问立法会期间，澄清不是说香港不能游行，纯粹表达意见并无问题，但表达方式和内容不能违法、不能故意挑衅做危害社会行为。香港不再是“政治化城市”，但市民和平游行表达意见，是《基本法》列明的权利。夏宝龙所传达的信息，特区政府和政界人士尤其需要正确理解，避免过度解读，变成自我设限。正如有议员提到，夏宝龙表示，立法会行使监督权要以巿民长远利益为依归，不能为了“博眼球”。如果当局将之解读为立法会应该机械式支持政府，政策明明有问题也不发声，那肯定不是正确态度。

夏宝龙前年发表讲话，提到治港者要善于破解社会深层次矛盾，又希望香港“告别劏房”，时任中联办主任骆惠宁后来更亲身探访劏房户。这次夏宝龙来港考察，经济发展是重点之一，不少行程都与财金界、创科界、大学方面有关，没有探访屋邨或劏房一类活动，市民距离感难免较大，但没理由假设夏宝龙不再关心劏房等民生问题，特首李家超昨天回应夏宝龙6天考察之旅，便特别提到政府会用好所有机遇，打破土地房屋樽颈。解决土地房屋问题，无法一蹴而就，现阶段中央持观望态度，特区政府更要好自为之，早日做出成绩，让中央看到实质进展。夏宝龙此行，接触一般市民不算多，由接见行会立会成员，到跟劳工界及商界人士对话，部分参与者身份重叠，甚至在不同场合一再发言。期望下次中央要员来港考察，有机会接触更多不同界别人士，听取更多元的声音。