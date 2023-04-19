美国霸权的衰退与回应

来源：中时电子报

作者：陈麒安

虽然美国在第二次世界大战结束以来，便成为了国际体系的霸权，但是近年来则因为国内外因素，出现了相对衰退的现象，引发美国朝野与学界议论。

美国在2001年遭遇恐怖攻击后，在军事领域投入更多资源，也在海外发动若干军事行动，增加美军部署。然而，随着战后情势发展与推动民主政治陷入胶着，美国益发感受到沉重的压力。与此同时，美国还要面对中国大陆的经济崛起，以及其他大国的竞争。尤其是在2007年底因为国内次贷风暴引发全球经济不景气，美国经济实力更是大受冲击。对于美国政治人物来说，为了要延续政治生涯，势必要优先关注选民经济生活，他们对于内政议题的重视程度就会超过国际事务。美国要如何在维护国家安全与减轻财政负担之间取得平衡，就成为了一项难题。

当美国领先竞争对手的差距越来越被逼近时，便有学者呼吁美国应该要在自身权力成长趋缓或甚至衰退之际，重新整理战略目标排序而暂时舍弃部分项目，采取“战略收缩”以为因应。最低层次目的，是欲透过短暂的退让调整，延缓衰退的程度，避免被对手趁机超越。最高层次目的，则是回避诸多对手的竞争，伺机取得更大的权力优势或领先地位。

美国可以考虑采取的政策作为包括但不限于：缩减外交政策目标、避免卷入国际争端与冲突、设法让盟国分担更多安全责任以减轻自身压力、减少国际承诺而转为关注内政经济议题、调整海外军队部署、减少对于国际事务的参与等。关于参与联盟体系问题，则是涉及了盟国之间的国际承诺、外交与军事资源投入，以及安全风险等多元面向。

从实际情况看来，美国在2010年左右，已经开始减少军费开支，也缩减了政府预算经费在军事领域的比例。尤其是当美国联邦政府债务逐年攀高，预算赤字也持续累积的情况下，即便在盟国的抱怨声中，美军也撤离了伊拉克与叙利亚。此外，俄罗斯于2022年2月侵略乌克兰一年多以来，欧美国家虽然提供了经济援助与武器支援，但是迟迟没有正式派遣部队介入，美国与北约更没有打算将乌克兰列为盟国，对俄罗斯发挥延伸吓阻能力，反而设法避免被卷入无法承担的安全风险。这些例证都显示出美国采取了战略收缩政策。

以美国霸权来说，当其处于权力优势逐渐被竞争对手大国追赶逼近的“相对衰退”阶段时，是否会在战略收缩时调整对盟国的态度与政策，关键在于盟国是否能分担美国的安全责任，耗损对手实力。如果盟国可以发挥前述功能，美国就会考虑给予盟国支持或特权恩惠交换，以便在不增加美国负担的情况下，鼓励盟国协助缓解美国面对的国际体系安全压力。然而，此举意味着盟国可能需要在美国仅提供军事物资但是不愿意介入的情况下，对抗其他国家的侵扰，避免将美国卷入不涉及其核心利益的区域冲突。美国在俄罗斯侵略乌克兰以后所展现的态度，即为一项明显的案例说明。

另一方面，如果盟国不但无法分担美国的安全压力，甚至还可能造成困扰，美国就可能会缩减对这种盟国的安全承诺，以免在其“相对衰退”的过程中，因为盟国的鲁莽而被迫卷入原本可以摆脱的冲突危机，甚至可以借此警示其他盟国，仍然应该服从衰退中的霸权来主导联盟关系。

每个国家都会有自己的国家利益盘算，也必须要如此。在美国霸权参与的联盟体系中，其国家利益往往会影响盟国的利益判断，甚至会凌驾后者的利害考量。盟国在美国提供安全保护之下，固然可以缓解安全压力，但是决策自主性也会受到限制。这正是不对称联盟体系当中难以克服的问题。

作者为国立政治大学外交学系研究学者