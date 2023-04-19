摇摆赖清德 升高两岸危机

来源：中时电子报

作者：黎家维

赖清德获民进党正式提名参选2024年总统，前副总统吕秀莲日前公开呼吁，希望他不要停留在过去，“蔡规赖随”遵循旧的政见，而应该放眼未来，提出未来四年想要如何带领台湾的使命。说穿了，就是对赖清德一路摇摆不明的说法，缺乏信赖。

赖清德比蔡英文更独，这应该是不争的事实。要赖清德拥抱中华民国，就好像要马英九讲台独一样，很难有说服力，也格格不入。对于一个拥有“台独金孙”标签的赖清德，仅延续蔡英文的两岸路线，显然满足不了独派对他的期待；但如果只是策略性地用蔡路线来暂时化解外界“疑赖论”的压力，那只会让其他国际友人更加怀疑焦虑。不论如何，未来两岸关系恐怕只会朝向更不确定的方向发展。

而赖清德不只一次对两岸关系有着摇摆的表态。在担任台南市长时，他曾讲过自己“亲中爱台”，任行政院长时又说自己是“务实的台独工作者”，而当武汉爆发冠病疫情时，他初期更主张要协助大陆伸出援手。尽管他力图淡化自己的独派色彩，但正因为台独的DNA和反复的立场，反而让各界对他更难信任。

台独金孙不讲台独，其实并不意外。压抑台独立场，是每个民进党人想选总统的必经之路。过去陈水扁高举“新中间路线”，先用《台湾前途决议文》冻结《台独党纲》帮他解套，上台后更进一步承诺“四不一没有”。谢长廷选总统前则主张以“宪法共识”取代九二共识，形同承认一中宪法。蔡英文选举时则用模糊的“维持现状”，拿香跟拜马英九的两岸路线，希望让选民分不清两人的差异。这些事，独派没有一次不跳脚，但也只能吞下去。而赖清德现在正走着相同的道路。

2019年民进党内总统初选，独派老绿男正因不满蔡英文上台后不够独，于是全力挺赖。赖清德还与辜宽敏的“台湾制宪基金会”唱和，主张要为台湾制定新宪法取代现行的大中国宪法。独派不乐见最后的初选结果，只是恰好香港反修例事件和美中交恶，帮蔡英文洗出了“辣台妹”的人设，才缓解了独派的压力。如果赖上台，在美中对抗的大环境下，独派对他的期待显然只会更高。

如今，赖清德只想隐藏淡化他的台独立场，以为这样就可以卸下中间选民的疑虑；而延续蔡路线，或许只是想消弭国外对他的“疑赖论”。不过，蔡总统当选后宣称要维持的“现状”，显然回不去了。延长役期，增加军购，全民总动员备战，两岸关系倒退，甚至兵凶战危，这才是蔡英文路线的实况。延续这条路线显然解决不了今天两岸不断升高的冲突危机，更何况，赖的独性与不确定性，只会更强。

仅用过去旧有的一招半式，能否对应国际变化多端的新局，带领台湾走出新的活路，为两岸创造和平，不只吕秀莲忧心，相信许多台湾人也同样充满疑惑！

作者为国家政策研究基金会副研究员