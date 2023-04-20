台媒：伟大美国人的护台奇想

来源：《联合报》黑白集

我们伟大的美国友人，真的很担心台湾的安危。美国前国家安全顾问奥布莱恩日前鼓吹，台湾应教导全民使用AK47步枪，这样中国大陆就不敢入侵，还获蔡总统赠勋。最近，投入共和党总统角逐的拉马史瓦米也高唱此调，呼吁应该向每个台湾家庭发放步枪，以抵抗中国大陆。

这些美国人是怎么搞的，以为发枪就能解决问题？又或者，以为台湾人都很爱枪，而且很缺枪枝。尤其，美国政府拼命绷紧两岸关系，拼命卖武器给台湾，又夸下海口一旦发生战事会迅即驰援；但到头来，又推说台湾“全民武装”起来才是根本之计，说这样美军很省事。

真的，人们很好奇，这些天真的美国佬是怎么看台湾的。以为台湾人民都像阿富汗或乌克兰人一样，都天生喜欢打仗吗？以为台湾青年都像以色列那样，肩上随时扛着枪，拿起来就能射击杀敌吗？试想，台湾时不时发生一件枪击案，都让民众吓得寝食难安；一旦家家户户拥枪，将变成什么世界？

拉马史瓦米的拥枪宏论，是在“美国步枪协会”发表的。他还鼓励该协会，到台湾设置“分支机构”，教导并训练民众如何使用，真不愧是企业家出身。他还在现场高呼；“台湾，我们来了！”“台湾，我们与你同行！”

对于如此热心的美国友人，蔡政府要不要也邀他来台颁赠勋章？