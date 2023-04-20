重大军售全未交货 公开的秘密

来源：台湾《中国时报》

作者：吕昭隆

岸置鱼叉导弹系统是2020年美国总统大选投票前一周，特朗普政府宣布的重大军售案。选前那周，美一口气宣布四笔军售案，加上2020年前所宣布，合计逾208亿美元（277亿新元）。今年已是2023年，至今没任何重大军售装备交给台湾，也难怪遭蓝委讽面对台海情势紧张，不存在的武器没半点用处，对国防是远水救不了近火。

迄未交货的重大军售装备林林总总，除了岸置鱼叉导弹外，还有M1A2T战车、海马士多管火箭系统、新购F-16V战机、MQ-9无人机，以及人携式刺针导弹等。

现在连美方都自知理亏，其民意代表络绎来台，“加速交付武器给台湾”已是制式台词；蔡英文总统月初在美会晤众议院议长麦卡锡，麦也这么说；美众议院外交委员会主席麦考尔日前访台更直言，如果美国生产不及，将协调盟国优先提供予台湾。

军售案属机密，外界难窥全貌，台美对延宕交货情节，最初绝口不提，有些案早在2018年、或更早前便宣布，也签了发价书，距今五年，却看不到装备在部队服役，想瞒都瞒不住，于是美国防部成立“老虎小组”，每月与台军方视讯会议，确保及早取得各项武器；台湾提出“多元军购筹获途径”，请美洽询其他供应商或盟邦供售，助台湾即时获装。

买岸置鱼叉导弹是对的，因有实战验证，另军方也编特别预算，让中科院建厂加速量产雄风导弹；自中国大陆去年军演后，岸置鱼叉导弹早日列装成军，已是重中之重，传美有意将售给沙特阿拉伯的导弹，先转让给台湾军方。

根据《华盛顿邮报》报道，美方还有190亿美元的武器未运交；这是笔庞大数字，然而，台湾已付多少军售款？迟交可有罚责？蔡政府应对台湾民众公开说明。