郭台铭、赖清德的“实力论”，谁能带来台海和平？

来源：风传媒“风评”

民进党主席赖清德上周在参选总统的演说，引述美国前总统里根的“实力带来和平”名言，主张“备战才能避战，能战才能止战”。有意问鼎大位的鸿海创办人郭台铭也提出“实力论”，认为台湾安全与尊严并不是对立，但要有尊严就要有实力，经济是尊严最好的基础。郭台铭、赖清德不约而同提到“实力论”，到底谁能带来台海和平？

毋庸置疑，台海安全将是台湾大选的主旋律。赖清德在参选演说称，“2024年不是战争与和平的选择，而是民主与专制的抉择”。然而，选战主轴总是会拉回战争与和平，郭台铭访问美日后在记者会上指出，日本政要最关注点还是“台海安全”。台湾这场总统及立法院大选，不只是自己的家务事，而是攸关区域安全与国际情势。

醉卧沙场君莫笑：猛蹭里根能保台？

比较赖、郭两人的论述，赖清德的论述较为完整，从定位、政府治理到台海局势，可见其准备时间已久。赖清德的演讲，用31次“民主”、33次“台湾”字眼贯穿总论述，把民主无限上纲成为绝对价值，对于众所关注的台海危局，他用“民主和平”来粉饰军事武装力量，并强调“备战才能避战，能战才能止战，实力带来和平”，增强全民国防抵御外敌，至于提到“中华民国台湾”、“两岸人民的福祉”只不过是借殻上市的华丽辞藻。

赖清德称2024大选是“民主与专制的抉择”，沿袭过去党外竞选的诉求，那时是对抗专制的国民党，但现在民进党是执政党，所谓“专制”是指谁？从语境解读，看来是指向对岸，彷佛把中国大陆当成竞选对手，一度提及的“和平保台”抛诸脑后，意图选战再打“芒果干”（抗中牌）。因此有评论质疑赖清德不只是“务实的台独者”，也是“务实的引战者”。

从赖清德的演说中，引述里根的演说名言“实力带来和平”；如同总统蔡英文多次造访里根图书馆，同样多次引用里根的话：“要维护和平，必须先强大自己。”但1980年代里根治下的美国是强权大国，当年足以与对手苏联相互匹敌，终致苏联解体；而今日台湾夹在美陆两强之间，民进党不断以言词挑衅强邻，何以不曾借鉴《韩非子》所言“国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者，可亡也”的教训？

古来征战几人回：“八王之乱”窝里反

无独有偶，郭台铭也同样提出了一套“实力论”，但与赖清德的论述大相径庭。郭董指出台湾未来的三个愿景：一、现在是“大谈判时代”，台湾应走出一条新中间路线，成为努力化解美陆对抗的关键力量；二、台湾可以有尊严，变得更安全，安全与尊严并不是对立，但要有尊严就要有“实力”，经济是尊严最好的基础；三、台湾经济站在可以开创“新科技岛”的门槛上，问题在于政治拖累了科技与经济的发展，有了对的政治方向，这条路可以走得更宽、更平。

郭台铭的实力论，是建立在台湾经济为基础，进一步获得尊严和安全。郭董对中国大陆提出对台贸易壁垒调查一事，认为北京根据WTO规范，理性处理两岸经贸问题。无形中，也显示出郭董对国际经贸之熟稔。据了解，郭台铭访问华府虽未与美国官员会面，但他与华府智库学者对谈时，郭董以鸿海为例，提及在日本买夏普，赴印度、美国设厂，强调台美之间的科技整合，就有华府智库学者私下称赞郭董很宏观、有愿景，“很有总统的样子”。

然而，摆在眼前的现实是，民进党刻正凝聚成“信赖共同体”，国民党则还在“八王之乱”。目前台面上，国民党至少出现八位总统级“潜在人选”的排列组合，除了郭台铭，还有新北市长侯友宜、国民党主席朱立伦、中广董事长赵少康、前高雄市长韩国瑜、台中市长卢秀燕、孙文学校总校长张亚中、前监察院长王建煊，犹如在国民党这个光明顶上华山论剑，由谁胜出还在未定之天。

凭君莫话封侯事：台版特朗普有盼头？

总统“带头母鸡”未定，立委“跟班小鸡”皮皮锉。如今，绿营已定于一尊，令蓝营基层焦虑不已。国民党向来内斗内行、外斗外行，一旦初选分裂，就是四分五裂、覆巢之下无完卵；不像民进党断尾能求生，具有快速修复能力。2020殷鉴不远，初选出线并非真正的胜利，2024年总统大选落幕，能笑到最后的才是赢家。

郭台铭想循特朗普模式问鼎总统大位，起初强势回归“等国民党一个办法”，但民调不见起色。沉潜访美后，刻意放低身段再出招，不仅为四年前“年轻气盛、一时冲动”退出国民党90度鞠躬道歉，也应允初选若失败将全力挺侯。郭台铭锁定侯友宜为党内假想敌，营造“侯郭对决”气氛，逼得侯友宜“类表态”，访问新加坡补修两岸和外交学分。但令各方有所疑虑的是，观诸郭台铭“从政”以来的各种表现，若再给政治新手30天，就能变成很棒的“台湾CEO”？

一将功成万骨枯：“护国神山”怎再造？

赖清德把民主无限上纲成绝对价值，用民主修辞包装台湾成为军火库，对抗远多于对话，俨然欲成“一将功成万骨枯”的引战者。相对地，郭台铭想扮演台湾政坛的CEO，台湾在美陆两强之间，既是美陆经济的连接点，也是地缘政治的战略要地，可以成为努力化解美陆对抗的关键力量，现在是“大谈判时代”，台湾应走出一条新中间路线。

郭台铭、赖清德不约而同提到“实力论”：赖清德主张备战，购买军火让台湾成为刺猬之岛；郭台铭主张谈判，想把台湾打造成科技之岛——到底哪种主张才能为台海带来和平？这将决定台湾的命运。