华尔街经历多事之春洗礼 大行掌门人点评伤痕与机遇

来源：彭博社

作者：马克斯·雷耶斯（Max Reyes）

虽然经历了三家银行倒闭、且业内多巨头联手救助另一家濒临破产的银行，但过去一个季度华尔街的业绩却成功实现增长而且没流露出什么紧张迹象。以下是第一季度财报的五大要点汇总：

利率

利率上升有利于提振贷款业务，美联储加息继续使华尔街几家最大银行受益。摩根大通第一财季净利息收入跃增49%，该行对今年这块收入的预期从1月份预测的730亿美元（973亿新元）上调至810亿美元。富国银行和花旗的净利息收入同比升幅分别达到45%和23%。

导致上个月美国地区性银行动荡的利率走势也给华尔街交易员带来机会。花旗集团固定收益交易部门实现了十年来最佳业绩之一，美银的固收、货币和大宗商品业务（FICC）意外获利34亿美元，同样达到十年最高，而且帮助该行整体利润超过预期水平。

存款粘性

在客户提款激增导致硅谷银行、Signature Bank、Silvergate Capital Corp.倒闭，连第一信托银行（First Republic Bank）也变得岌岌可危之际，投资者对六大银行的资金流动情况保持高度警惕。

银行业动荡发生不久后， 摩根大通就看到大约500亿美元的资金流入，但首席财务官Jeremy Barnum指出，新增存款可能有些不稳定。

花旗集团首席执行官Mark Mason表示，从3月7日到当月月末，资金流入规模略低于300亿美元。他认为，银行业动荡期来自中等规模企业的资金流入可能具有“粘性”。

美国银行拒绝透露具体数字。该行表示，自3月10日起，支票账户存款一直在增加，并且还在继续上升。彭博早些时候报道称，在危机爆发严重时，美银共吸纳了150亿美元新增存款，害怕金融危机蔓延的储户纷纷将资金转移到他们认为“太大不能倒”的银行。

大型银行为了留住存款而不得不提高储蓄利率以遏制资金流向收益率更高的所在，比如货币市场基金。富国银行存款按季减少2%，同比下降8%。该行表示，其平均存款利率已经比去年同期高出80个基点。

信贷恶化

数十年一遇的高通胀侵蚀着美国人的储蓄，还款逾期的情况越来越多。

摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行今年前三个月共计冲销不良贷款34亿美元，同比增长73%。加上额外的准备金，这四家银行的拨备金达到疫情爆发初期以来的最高水平。

花旗集团将贷款损失准备金增加了一倍多至20亿美元，该行表示，预计今年晚些时候和明年年初信用卡业务将恢复正常。富国银行增加了6.43亿美元的信贷损失准备金，其中商业房地产和写字楼贷款是增长的主要推动力。

摩根大通表示，其信贷损失准备金反映了“11亿美元的净销账和11亿美元的净增准备金”。不过，该行高管表示，他们不会采取激烈的应对措施。随着投资者越来越担心写字楼贷款损失的增加，摩根大通专注于微调房地产投资组合。

“我不会使用信贷紧缩这个词，”首席执行官杰米·戴蒙表示。“显然，会有一点点紧缩，而且大部分与某些房地产问题有关。”

在高盛，包括信用卡业务在内的平台解决方案部门本季度拨备飙升至2.65亿美元。这家华尔街巨头将此部分归咎于信用卡业务净销账增加。

经济展望

尽管增加了坏账拨备，但银行高管们淡化了对信贷危机逼近的担忧。

“我们尚未看到该投资组合出现任何裂痕，”美国银行首席财务官Alastair Borthwick表示。“消费者状况良好。”

戴蒙表示，美国经济总体上保持健康，财务状况良好的消费者仍在支出，企业状况良好。最后他用他喜欢的天气比喻来描述宏观经济不确定性。

“过去一年我们一直在监控密布的乌云，银行业动荡加剧了这些风险，”他补充说，美国最终将陷入衰退。

“我们继续对经济前景保持谨慎，”高盛首席执行官David Solomon表示，高盛已经做好了应对经济走软的充分准备。

第一信托银行

虽然有人暗示危机最严重的时候已经过去，但摩根士丹利首席执行官James Gorman强调了区域性银行业危机与2008年有明显不同，且没有可比性。

大型银行都参与了对第一信托银行的救助，联合向该行存入300亿美元。这些银行的高管们骄傲的宣称他们有多努力帮助支撑这家陷入困境的机构。

富国银行首席执行官Charlie Scharf说，“在最近影响银行业的事件中，我们很高兴能够帮助支持美国金融体系，”

他所在的银行为此投入了50亿美元，参加行动的银行每家都会将资金存放在第一信托银行至少120天。

“我们所有人都做对了，” 戴蒙在财报电话会议上说。