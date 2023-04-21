星舰在空中爆炸，马斯克为什么执着于再战？

来源：新浪科技

4月20日晚间，经历过推迟风波后，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX的新一代运载火箭星舰（Starship）终于点火发射，但在空中爆炸，首次轨道级试飞以失败告终。

马斯克随后发文回应，先是祝贺了SpaceX团队的努力，并表示为几个月后再次发射学到了很多。而SpaceX官方也是以“成功”、“祝贺”、“学到很多”来形容此次实验。

星舰首飞原定于本周一晚，但临发射时宣布推迟，理由是压力阀似乎冻结。当时，马斯克还发文称“学到很多，几天后再来。”

为什么马斯克对于“学到很多”如此执着？星舰的发射至关重要，因为它不但关系到马斯克的火星梦，还会影响美国的重返月球计划。

时隔50年，美国宇航局（NASA）越来越接近于重返月球，而SpaceX在这项任务中发挥着至关重要的作用。

星舰旨在将货物和机组人员送往月球、火星等地方。这次备受瞩目的发射，将决定NASA的“阿耳忒弥斯”（Artemis）登月计划是否将走上成功的轨道。

2021年，SpaceX获得NASA授予的一份价值29亿美元（38亿新元）的合同，将使用星舰帮助NASA重返月球，这将是NASA自1972年以来的首次登月。此外，去年11月，星舰还获得了另一份合同，成为“阿耳忒弥斯”4号任务的一部分。

哈佛商学院太空经济学讲师Brendan Rosseau对此表示，这不仅是对SpaceX星舰的一次试验，也是对NASA将“商业参与者纳入其开发过程核心”这一赌注的一次关键考验。

01 SpaceX成功发射，是NASA计划的一部分

Rosseau说，SpaceX的成功是NASA将商业参与者引入登月项目这一宏伟计划的一部分。

2011年航天飞机计划结束后，NASA改变了其发展计划的方式。Rosseau说，NASA并没有从一开始就将所有精力投入到设计火箭上，而是向私营公司投入更多资金。这些公司可以承担开发任务，同时还能在价格和效率方面展开竞争。

Rosseau指出，NASA这一策略的风险很大，但如今已经获得了丰厚回报。“它催生出了像SpaceX和Blue Origin（杰夫·贝索斯旗下的蓝色起源）这样的公司。得到NASA的投资，并赢得NASA这家客户，是这些公司今天能够存在的唯一原因。”

SpaceX并不是这一战略的唯一受益者。NASA已经委托14家私营公司在未来几年向月球运送各种有效载荷，其中三家公司将于今年运送。

02 太空经济性将被颠覆？

星舰的成本目前还无法准确预测，但马斯克之前曾表示，在几年内，每次发射的成本可能不到1000万美元。

另外，星舰还能实现完全重复使用，这意味着它可能每年发射几次。Rosseau对此表示：“这将从根本上改变太空的经济性。”

Rosseau说，如果SpaceX能够在一年内完成50次发射，将创造历史。而且，这仅仅只是SpaceX设定的年度发射目标的1/3。

相比之下，NASA的太空发射系统（Space Launch System，简称SLS）则价格不菲。自2006年该计划开始以来，该项目已经花费了500亿美元的开发成本，而且在项目启动六年之后才得以成功发射。

SLS火箭每次的发射成本超过40亿美元。由于不可重复利用，每次发射后，NASA还需要重新建造它。因此，SLS注定不是一个廉价工程，至少短期内如此。

所有这一切，都使得NASA的SLS不可成为SpaceX星舰的有利竞争对手。

03 NASA不想只依赖星舰

如果NASA相信SpaceX能够兑现承诺，那为什么还要继续支持自己的SLS火箭呢？

Rosseau表示，鉴于其支持商业参与者的态度，NASA保留自己的SLS火箭项目“有点反常”。

他说：“从时间和金钱成本来看，从商业部门（私营公司）购买服务确实是可行的。”

Rosseau说，推动NASA继续投资SLS可能是出于政治策略，而不是商业决定。

Rosseau说，不管怎样，SLS仍可能是NASA的主力火箭，至少对于阿耳忒弥斯任务来说如此。

他说：“SLS的优势在于它本身就是为‘阿耳忒弥斯’任务而建造，为了与‘猎户座’航天器兼容而建造的，NASA为此付出了很大的努力。现在看来，他们还会坚持一段时间。”

Rosseau同时指出，如果SpaceX真能证明星舰的成本更低、效率更高，NASA可能会面临越来越大的压力，被要求在“阿耳忒弥斯”以外的任务中更多地使用SpaceX的火箭。

目前，星舰是唯一可能让NASA登上月球的飞行器。

但伦敦帝国理工学院安全、科学和技术研究所的客座教授Greg Autry认为：“NASA要实现登月，不能局限于一种途径。”

Autry表示，星舰的前景确实令人惊叹，但他同时又警告称，在进行首次轨道飞行之前，还有许多障碍需要克服，包括在轨道上为着陆器加油，在航天器上安装生命维持硬件，以及完善登月的“除尘”战略。

Autry说：“如果说有一家公司能做到所有这一切，那就是SpaceX。但考虑到通常的程序性延迟（星舰也未能幸免），这是着陆过程中的一个真正令人担忧的问题。”

因此，Autry认为，NASA必须确保拥有另一个月球着陆器，以获得任务保障，系统冗余，并最终保证经济竞争。

Rosseau也同意这一观点。他说：“NASA的政策也反对只有一个获胜者。”

去年9月，NASA签署一份合同，从竞争对手那里购买第二个月球着陆器，用于未来的任务。

Rosseau认为，该市场可以容纳数家竞争对手。他说，他将密切关注蓝色起源的新格伦（New Glenn）火箭，以及Relativity Space的Terran R火箭。

他说：“希望这个领域有良性的竞争，这样人们就必须不断创新，不会自满。”