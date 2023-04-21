龙象之争不如龙鹰搏斗

来源：风传媒“风评”

根据联合国周三发布的数据，印度已超过中国，成为全球人口最多的国家，一时之间，龙（中国）象（印度）之争又成为话题，印度经济何时超越中国受瞩目。不过，务实的看，“龙象之争”不用太关注，未来10-20年的“大戏码”还是“龙鹰（美国）搏斗”。

根据联合国的“人口仪表盘”，印度人口已突破14.28亿，略高于中国的逾14.25亿。印度人口今年会超越中国的预估在去年就已公布，这次再根据人口代表盘的数字，算是更坐实印度成为全球（人口）第一大国，而且前瞻未来，印度的势头还强，联合国人口基金的官员就说：“印度人口成长势头还会保持20、30年”。与此同时，中国则在去年出现近61年来首次的人口负成长。

对此有些分析从国力、地缘政治着眼，认为印度人口超越中国，对世界重心、地缘政治角力，都会有深远的影响；着眼于经济面者，则忙着估算印度何时可取代中国的世界工厂、消费市场、甚至经济规模排名的时间。

以国力与地缘政治影响力而言，印度原本就已是南亚的地区霸权，在美国为了遏止中国的地缘政治影响力，大搞印太联盟，与印度、日本、澳洲成立四方安全对话，算是加持了印度的地缘政治影响力，这个趋势短期不会改变。

至于产业实力、在全球供应键的参与、取代中国的世界工厂地位、还有经济实力方面的超越，印度近年确实已脱离早年所谓的“印度式成长”（指慢吞吞的低成长模式），中美贸易战、科技战让印度有机会吸引那些要分散风险的企业来投资，最为外界瞩目者当然是美国苹果增加在印度的生产组装、号称未来有4分之1的产品在印度生产，且恰恰是本周苹果执行长库克访问印度、见了印度总理莫廸。而去年印度超过6%的经济成长率，也远超过中国的3%。

多数看好印度未来追赶中国者，都会提到印度的人口红利与中国的人口老化作为对比。依照统计资料，印度年龄中位数为28岁、65岁人口占总人口7%，未满25岁人口超过4成，这是一个非常漂亮的人口结构，仍可享有所谓的“人口红利”数十年。相较之下，中国人口年龄中位数为39岁、65岁以上占14.2%，如看60岁以上则占18.9%，而且这个比例快速增加，社会老化速度惊人，不少专家都担心中国会“未富先老”。

虽然有着人口与外在大环境变化的有利因素，但“超越与成长”不是“理所当然”、必然发生的事，有利因素也可能变成负面因子─庞大的年轻人口、人口红利是有利因素，但如果无法创造在在质与量上足够的就业机会，则反而成为负面因子；落后的基础建设、根深蒂固的种姓制度、教育与公卫相对落后、还有政治与文化因素等，都会是未来继续成长、提升产业与经济体质时的关卡。

特别是印度行之多年的“管制型经济”，虽然在90年代的经济改革后，似乎大幅放松管制，经济商业行为不再事事需要政府核准，但相较他国，印度的管制、官僚仍多且重，这些因素都可能限制住其长期发展。反过来看，中国人口被印度超越，也不代表什么，更不能看出未来印度经济是否超越中国，只要想想美国维系全球霸权百年的情况就知道，人口多寡的影响有其限度。

从某个层面上看，所谓的“龙象之争”、印度经济要超越中国，还早，不会在这数十年发生，因为中印的经济规模相比，其实已经不在同一个层次上了。以经济规模论，去年中国是17.7兆美元（23兆新元）、印度是3.17兆美元，印度只有中国的18%，平均国民所得（GDP）情况雷同，中国12970美元、印度2466美元，印度为中国的19%。印度制造业占GDP比重约15%，只有中国28%的一半多点，要追上需要相当时日。

因此，与其关注龙象之争不如注意真正在发生中的龙鹰搏斗，中美从贸易战开打到科技战等，打六年、而且看起来还是继续再打10年以上，中国能否挣脱美国各种卡脖子、制裁、打压等，才是真正关乎未来数十年全球地缘政治影响力变化、经济产业霸主的相争；而且这场龙鹰搏斗其实也关系着龙象之争的结果，印度不仅受惠于地缘政治影响力，在经济、产业、吸引外资等各方面，也都因此受惠。