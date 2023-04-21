李鸿忠南下调研，为什么选择了这个地方？

来源：“政知见”微信公众号

据央视报道，4月18日至19日，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠在浙江、上海调研。

这是李鸿忠履新全国人大常委会副委员长后，首次赴地方调研。央视还披露了李鸿忠调研的现场画面。

在调研期间，李鸿忠强调，“努力把发展全过程人民民主提高到一个新的水平”。

几个细节值得一提。

第一，李鸿忠选择调研的地点，是浙江和上海。在上海调研期间，他去了虹桥街道古北市民中心。

李鸿忠指出，浙江、上海贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，强化制度保障，深入推进基层民主，积极探索、守正创新，全过程人民民主建设取得新进展新成效。

据央视披露的消息，本次调研，李鸿忠先后前往杭州“五四宪法”历史资料陈列馆，杭州湖滨街道东平巷、翠苑一区社区、小古城村，上海虹桥街道古北市民中心、杨浦滨江人民城市建设规划展示馆等。

特别需要说明的是，虹桥街道古北市民中心，是“全过程人民民主”重大理念首提地。

2019年11月，习近平总书记在上海考察时到了虹桥街道，听取情况介绍，并同正在参加立法意见征询的社区居民代表亲切交流，首次提出全过程人民民主重大理念。

第二，“全过程人民民主”是本次调研的关键词。

央视新闻曾发表评论称，一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。

“中国有14亿多人，约占世界人口近1/5。如何把这么多人的意愿表达好、凝聚好以及落到实处？中国找到了‘全过程人民民主’这把金钥匙。”

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，是要用来解决人民需要解决的问题的。从全面建成小康社会，到疫情防控取得重大决定性胜利，再到不断推进中国式现代化，中国取得的社会经济成就与全过程人民民主的发展密不可分。

2021年10月13日至14日，中央人大工作会议在北京召开。

在这次会议上，习近平指出，中国全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

政知君注意到，“全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主”还被写入了二十大报告。

就在2023年4月9日，《人民日报》头版刊登了《努力打造全过程人民民主最佳实践地——上海市将全过程人民民主贯穿人民城市建设纪实》一文，聚焦的主题就是“全过程人民民主”。

此番在浙江、上海调研期间，李鸿忠强调，党的领导是发展全过程人民民主的根本保证。

“要始终坚持党的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，确保全过程人民民主的正确政治方向。”

第三，“基层立法联系点”“大兴调查研究”也是重点。

今年两会上，立法法修正草案再次提请全国人民代表大会审议。

外界认为，修正草案写入的基层立法联系点制度，就是基层声音原汁原味抵达国家立法机关的“直通车”。

在上海虹桥街道古北市民中心，李鸿忠还考察了基层立法联系点运行和人民建议征集工作平台应用情况。

一个背景是，2015年7月，全国人大常委会法工委首批在全国东、中、西部地区分别设立了四个基层立法联系点，上海市长宁区虹桥街道是首批试点中唯一设在街道层面的基层立法联系点，也是东部地区唯一的基层立法联系点。

在调研时，李鸿忠提到，要大兴调查研究，问计于民、问需于民，完善人大民主民意表达平台，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，高质量推进基层立法联系点建设，不断提高全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平。

值得一提的是，包括李鸿忠在内，近段时间以来，多位全国人大常委会副委员长外出调研：

- 3月28日至31日，全国人大常委会副委员长肖捷在广西壮族自治区结合今年以来经济运行情况，对预算执行和财政转移支付情况开展专题调研。

- 4月3日至6日，全国人大常委会副委员长、民革中央主席郑建邦率调研组一行赴山东济南、青岛两地开展年度重点考察调研。

- 3月28日至31日，全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼率调研组赴湖南开展实地调研。4月11日至12日，丁仲礼率调研组在山西调研。4月12日至13日，丁仲礼率队赴贵州省毕节市调研民盟对口帮扶工作。

- 3月24日至25日，全国人大常委会副委员长、农工党中央主席何维率调研组赴山西省开展党务工作调研。

- 3月30日至4月4日，全国人大常委会副委员长武维华率全国人大常委会调研组到琼，围绕《中华人民共和国种子法》贯彻实施情况开展执法检查前期调研。