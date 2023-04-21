来源：联合报“黑白集”

邱太三在立法院答询时说，ECFA对两岸都有利，如果中止，将造成双方损失，且破坏两岸关系。但蔡英文连续见佩洛西与麦卡锡前，怎不见邱太三跑去劝阻蔡总统，说这会破坏两岸关系，千万使不得！

两次美众院议长之晤，伤的不止两岸关系，台湾都掉了半条命。海峡中线被抹掉，飞弹飞过头顶，山东舰进逼，连歼廿都可能到过花莲上空。当形势已蜩螗沸羹，蔡总统也只是请几个人到小会议室里摆拍一下，就宣称危机解除。两岸关系破不破坏，要紧吗？

事情得反着看，才看得透。破坏两岸关系，才是蔡政府的执政目标，不是吗？武汉爆发病毒，台湾用“武汉肺炎”独家冠名；硬挡大陆代理的德国BNT疫苗，民间只能自力救济。中国大陆像毒药沾都沾不得，不是要禁抖音、就是禁小红书，连土豆都遭殃。

这些事没见陆委会出面制止过，这时突然操心两岸，简直太阳打西边出来。所谓“两岸关系”，不过是“选票”的暗语，实话是：中止ECFA，将不利民进党选情。ECFA涉及石化塑胶、机械设备与纺织业至少数十万张选票，这是民进党不可承受之重。

邱太三忘了，ECFA是马英九用“一中各表”签下的；但马英九大陆行，邱太三却整天发新闻稿呛马。民进党不走马的路，却吃马的粮，不害臊吗？赖清德请答一下：务实台独与ECFA如何共存？