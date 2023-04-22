母鸡焦虑 小鸡徬徨 提名何时水落石出？

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

随着明年年初中央公职人员选战升温，台湾各个政治派系相关候选人都会逐渐浮现台面。尽管诸多政治观察家与选举评论者，分别都在推演各种组合，同时亦有民意调查机构，依据各种假设组合调查民意趋向，但是不可否认，在各个不同阵营中，不约而同浮现出相当诡异，但却又十分类似氛围；对此吾人或可以“母鸡焦虑、小鸡徬徨”加以形容。

基本上各个选战分析者，都会关注到底竞逐台湾总统职位候选人，会对各个地方分别投票所选立法委员选情，产生何种连带效应？但反过来看，特定地方立法委员提名候选者，会不会在其选区影响选民对于总统候选人之投票意向，就相对不被相关选举研究人士所重视。

因此若是认为总统候选人与立法委员候选人两者会有相互连动效应，不论是产生爱屋及乌情愫，抑或是惨遭殃及池鱼，不仅有意角逐立委职位者，必须关注究竟其所属政党是提名何者出马竞选总统，反过来说，获得总统候选提名者，显然亦必须关注该阵营规划代表争取立委席次之提名名单。

基于中央公职人员选举选战情势发展过程中，各个政治派系所提名总统候选人与各地方立法委员候选人确实存在相当程度共生关系，特别是在选战期间内，双方共同举办政见说明会或是各种不同造势活动，甚至文宣资料、竞选广告与看板，都会让各方用来检视区域立委与总统候选人相互之间关系是否融洽，究竟是认为对方能够产生光晕效应，替本身争取更多选票，抑或是视对方为票房毒药，因此千方百计要摆脱任何联想关系。

为何要强调选战情势发展到目前为止，显现出“母鸡焦虑、小鸡徬徨”态势，其实就是因为台湾社会不同政治派系提名结果尚未完全明朗，尽管绿营相对上已经确认将由赖清德代表出马竞逐总统大位，但民进党各地方初选过程中，有意争取立法委员初选出线竞选者，显然未曾刻意去彰显其与赖清德具有紧密关系，对于赖清德未来要担任选战母鸡来说，绝对相当不是滋味，内心存在焦虑无庸置疑。而对已经初选获胜出线立委候选人来说，未来能否获得赖清德支持背书，必然亦是相当徬徨。

诚然就目前绿营态势来说，在总统候选人提名已经大局底定状况下，各区域立法委员初选过程中，有意竞逐者未曾积极向赖清德靠拢，其实是相当反常，难道在相当程度上显现出高层矛盾，或是现职者不愿积极支持继任者，因此让立委候选人有所迟疑，以免顺姑意却违逆嫂意，最后被夹在此等矛盾情结之间难以做人，最后搞到两面不讨好，导致伤害本身选情，这就要各方依据个案加以评断。

至于回过头来看蓝色阵营，到目前为止，究竟要如何产生总统候选人，更是扑朔迷离难以判断；党中央对于外界所提质疑，从来就无法说清楚讲明白。特别是完全不透过党员初选过程，直接由党中央办理征召，更是难以令人服气。

尽管确实已经有人表态要竞选总统，亦有某些选区立委候选人透过征召过程获得提名，但整体说来，有意要选总统者与打算进军立法院者，几乎还看不出存在有任何积极互动。到目前为止，不论是否具备中国国民党党籍，但却打算要藉由中国国民党征召，有心挑战总统大位，但内心未见得认真想当母鸡者，看到各方小鸡反应冷淡势必也会焦虑，立委候选人若希望获得母鸡支持亦会内心感到徬徨。

最后就要来观察以个人为核心之台湾民众党，谁是母鸡相当明朗，假若不向柯文哲这个核心靠拢，基本上在区域立委选战中，大概也没有任何戏能够唱得下去。此时相对于前述蓝绿阵营，显然在架构上就具有优势，大体上比较不会产生母鸡焦虑与小鸡徬徨现象。但此种凡事皆定于一尊之政党内部权力结构，是否就会保证母鸡与小鸡能够顺利互动，最后产生选票加成效果，且让吾人拭目以待。

总而言之，本次中央公职人员选战尚未真正开打，各个党派内部合纵连横拉帮结派，整个盘势都还在重整阶段，在未完成初选或是征召程序，提名结果完全水落石出之前，大概还是会呈现出“母鸡焦虑、小鸡徬徨”态势吧！

（作者是台湾中华战略学会资深研究员）