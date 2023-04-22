美国兵推 台湾不该是战地

来源：台湾中时新闻网

作者：张延廷

美国众议院“中国问题特别委员会”19日举行中国大陆攻台的兵棋推演，由众议员担任美方，新美国安全中心（CNAS）的研究员扮演中国大陆，场景设定在中国大陆认为台湾离宣布独立越来越近，要求立刻进行统一谈判未果，两岸遂于2027年爆发全面冲突，各种状况发展逐一延伸并扩大论辩，以求几近真实的逻辑节奏及客观演变。

结果显示两岸开战后，解放军便立即全面封锁台湾的海空域，使美国无法在台海冲突后为台湾进行军事运补，开战后台湾军队的火力发扬仅能依靠原有的作战物资来发挥，在短期大量消耗弹药的状况下，台湾将立刻面临后续火力不继、战况发展不利的困境，因此未来有必要在战前就为台湾进行大量武装，必须先屯储更多的军事物资。

兵推亦指出，美国在有条件的前提下出兵参与作战，由于大陆具有军队装备的数量优势，又具有地缘战略临近的军事便捷，使美军开战初期便吃足苦头、损失惨重。且因为全程大量使用远距精准打击武器，使美军各式弹道飞弹迅速耗尽，必须依赖各军种及兵种所能运用的各种武器继续作战，甚至必须仰赖其他盟国的协助并提供军事物资，最后获得“惨胜”的战果。

再者，在台海全面爆发冲突的牵连下，由于相互经济制裁、原物料中断、海上运输受阻、国际贸易停滞，将使世界经济市场彻底崩溃，亦即台海战争将牵一发而动全身，影响整个国际格局，甚至更有发生核战的严重风险，这些都是必须面对的问题。而且在作战前的准备阶段，美国必须扩大与地区盟友间的基地使用协议，使美国战机、战舰能充分前进部署，提升美国在台海周边的军力，才能提升军事危机应对能力。

由于中国大陆国家主席习近平已要求解放军在2027年前为武统台湾做好准备，因此目前台湾正处于大陆攻台前的高风险期，必须尽所有努力阻止大陆攻击才是上策。兵推结论显示，在任何危机开始前就必须大量武装台湾。目前美国对台军售中尚有约190亿美元的大量武器尚未交货，为提升台湾防卫战力，必须赶交这些积压军购的订单，并加强联合作战军事训练，这是目前急需的努力目标。

总而观之，目前台湾看待台海危机威胁的态度并不踏实，并未深入面对问题、解决问题，无论兵役制度、训练强度、军校招生、军队招募、部队士气、联合作战、后勤保障能力、军队编现比率偏低、退场比例攀升等等问题不胜枚举，而且台湾目前“只有军人国防，没有全民国防”，这些都是必须严肃面对、快速解决的问题。

美国是设定台湾本岛为主战场，在台湾战略纵深短浅、都市建设及人口密集、住宅厂办大楼林立、难民安顿困难、基础建设易遭破坏等等，也都是必须面对的战略短板。而且若以台湾为火力交战地，在现代武器大量破坏威力的兵祸下，必造成满目疮痍、触目焦土、民不聊生的惨况，因此无论如何，绝对有必要积极将战火移出台湾。

（作者为台湾前空军中将副司令、清华大学荣誉讲座教授）