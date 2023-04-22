柯文哲赴美面试实问虚答 点到为止能交代？

来源：台湾《联合报》

作者：张文馨

有意角逐总统的台湾民众党主席柯文哲结束华府拜会，这也是访美行程的重中之重；事前期待值拉好拉满的柯，却是点到为止，实问虚答。

访美行最重要在完整论述两岸与外交国防政策，柯文哲可以点出问题，让听众听了很顺耳，但华府人士不是普罗大众，多数是长期处理两岸事务的官员和学者，不是听一句点到为止就可以交代。

对于国防政策，柯文哲说，“国防什么啦大概就照这样”，他谈强化人民心理准备，却没谈防卫概念，转而将话题导向他要求美方协助台湾加入区域经济组织。

问两岸，柯文哲说，有交涉有谈话总是可以找到解方，但柯文哲要如何展开与北京的对话，若北京预设前提他要不要接受？或者他有自己对北京的沟通管道？柯文哲都没有回应。

至于外交，柯文哲说，台湾无论哪政党执政，对美关系都不会变，继续保持大概就可以，台湾和美国的交往有争议的问题都解决掉了，现在跟美国往来没有任何问题。这句话说给做外交工作的台湾官员听，恐怕只摇头苦笑。

柯文哲参加CSIS的智库活动，对谈的中国实力计划主任林洋（Bonny Lin）就不断追问柯文哲要如何拿捏中国大陆和美国的距离。

例如，柯文哲以治疗处方比喻两岸沟通窒碍的症结，他说，若病人（台湾）对盘尼西林（九二共识）过敏，为何坚持要打？那要提出什么治疗方案，预计何时见效？柯医师和柯主席都没有说，这个答案，不仅美国官员想知道，台湾人民更该知道。

柯文哲点到北京没有清楚定义对台交往的重要名词，包括九二共识、一个中国和一国两制，“就像买东西前，你要让我知道东西是什么，你现在只叫我买，但我不知道买的是什么，这是一个大问题。”

这个比喻恰如其分，柯文哲想把自己推销给台湾人民，让台湾人民埋单并投下选票，却只是叫台湾人民支持，却不让选民知道柯文哲的政策内涵，这是一个大问题。

若说这场赴美面试，是出口也是内销，恐怕最该听到柯文哲执政蓝图的华府人士和台湾民众，都没有得到答案。