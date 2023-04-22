全球权力板块正加速转移

来源：台湾《旺报》社评

法国总统马克龙访问中国大陆后表示，欧洲应维持“战略自主”，不当美国附庸；巴西总统卢拉紧接着访中，不仅拥抱中国大陆、强调台湾是中国不可分割的领土，更公开挑战美元地位；中东地缘政治因中国促和沙特阿拉伯与伊朗，明显趋向“亲中远美”。从世界地缘政治高度观察，全球权力板块正在移动，不再以美国为尊。

美国陷于二元困境

《纽约时报》《更多国家会转向亲中俄吗？》一文揭示，乌克兰战争代表了一场新的地缘政治斗争，以美国为首的“民主海洋国家联盟”对抗盘踞欧亚大陆的“威权陆权国家联盟”，《纽约时报》这篇文章认为，后者似乎拥有更深厚的民意支持基础，而拜登政府以“民主对专制”的“生存斗争”，作为外交政策与美中战略竞争指导原则，亦未取得预期优势，反而使美国陷于僵硬的“二元困境”；原本高度相互依存的美中关系沦为零和生存对抗，成为一场没有赢家的博弈。

确实，民主对抗专制并非地缘政治的本质，而是“附带现象”，与国际现实政治并不完全相容，何况，抽象的理念在推动时经常出现矛盾现象。环顾全世界，非自由国家多于自由国家，加上民粹主义风行，自由主义外交注定窒碍难行，拜登政府在中东的挫败就是一个例子。

不同于上世纪美苏冷战时代的两大集团、两个制度相互对抗，当前美中战略竞争除了政治外交，更涉及经济、科技、气候变迁等领域，不同国家在不同领域有各自不同的关心和利益，某些议题偏向美国，某些又偏向中国，对多数国家而言，美中战略竞争既是挑战也是机遇。

WTO机制下，包括墨西哥、巴西、土耳其、南非等25个主要开发中国家，人口占全球45%，GDP占18%，个别国力与发展程度比不上七大工业国集团（G7），但对重塑世界秩序已有举足轻重影响力，在美中同时拉拢下，中国的强大经济诱因及广结善缘的态度，比坚持僵硬理念的美国更受到欢迎。

甚至在乌克兰战争问题上，也出现美国道德诉求渐失动能的现象，根据《经济学人》最近一项调查，西方联盟之外，对乌克兰的支持正在缓慢减退，谴责俄罗斯入侵的国家略有下降，中立和支持俄罗斯的国家数量则有所上升。甚至毫无保留支持乌克兰的北约国家，也因无法承担战争所衍生的沉重包袱，而有松动迹象。

意识形态走不下去

《纽时》引述研究指出，西方之外的大众舆论对中俄有利，而导致已开发民主国家与发展中国家渐行渐远的，不只是表面的利益冲突，还包括基本价值观上的差异，这对美国外交决策者是个严重挑战。若坚持意识形态，标榜自由主义的美国及其盟邦就必须承担与其它国家疏离的危险，连马克龙都鼓吹多边主义与战略自主，不要追随美国指令；开发中国家领袖中最具代表性的卢拉也公然唱衰美国，都彰显了美国外交前景不乐观的一面。

尽管“东升西降”的世局预测仍待历史验证，《华盛顿邮报》的《中国的新世界秩序正在成形》一文，引述前美国国务卿基辛格的观点指出，中国近几年宣示他要成为形塑世界秩序的参与者，已获致很大进展。除了象征强大经济实力的“一带一路”外，习近平又提出“全球安全倡议”、“全球文明倡议”，强调不搞意识形态，不将自己的价值观及模式强加于人，同时塑造中国和平使者形象，其根本目标就是要突破美国的围堵防线。

美国与中国的战略竞争，东西方制度、意识形态之争已进入白热化阶段，台湾问题将是重要变数。甫结束的G7外长会议发表联合声明表示，台海两岸的和平稳定是国际安全与繁荣不可或缺的要素，必须以和平方式解决问题；声明并强调，各国对台湾的基本立场没有改变，包括既定的一中政策。G7表达了对台湾安全的关切，并未做出任何具体承诺，某种程度是对中国、也是G7内部的妥协，若民进党仍迷信西方国家有毫无保留的支持将是致命的错误。