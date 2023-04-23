意大利举棋不定 中美之间总要得罪一个

来源：彭博社

作者：Chiara Albanese

日益加深的中美博弈使又一个国家被卷入其中，意大利总理梅洛尼正试图改变中意两国的密切联系。

据知情人士透露，上台不到一年的右翼领导人梅洛尼倾向于退出中国的“一带一路”倡议。据彭博新闻社此前报道，意大利官员本周在与台湾方面的会谈中提出了退出“一带一路”的可能性。

意大利对华态度转向鹰派将阻碍中国试图分化欧美的效果，也令意大利和欧盟在中美这两个超级大国之间被置于一种微妙地位。

尴尬

德国墨卡托中国研究中心的分析师Francesca Ghiretti在接受采访时表示，“意大利现在处于尴尬境地，怎么处理“一带一路”协议对梅洛尼来说是一个真正的外交难题，续签会让华府很不开心，但如果不续，又会导致与中国的关系陷入紧张”。

随着中美关系的恶化，北京希望阻止欧洲和美国连成一线，尤其是在针对关键技术的出口管制方面。欧洲一方面想和中国在贸易和投资方面保持互动，另一方面又要抵御经济胁迫压力，这两个问题很难兼顾。

最近法国总统马克龙的遭遇也从另一个侧面反映出欧洲面临的困境，马克龙希望中国帮助推动俄罗斯与乌克兰的和谈，一些盟友对此大为不满，称马克龙的行为有欠考虑，担心他的做法可能削弱欧洲的团结。

知情人士透露，意大利在“一带一路”方面的两难处境也引起美国政府的关注。对于美国及其他国家而言，这将检验梅洛尼是否有能力把亲美立场付诸行动。

在周四于华盛顿发表的讲话中，美国财政部长珍妮特·耶伦称，为了美国国家安全利益不受中国威胁，拜登政府愿意承担付出经济代价。

意大利是唯一参与“一带一路”倡议的七国集团(G7)成员国。虽然这份2019年由孔特政府签署的协议并没有使意大利对华关系比欧盟其他国家更为亲厚，但如果梅洛尼政府退出“一带一路”，在外交和经济上都关系重大，有可能招致北京的报复。

中国大陆和台湾都是意大利重要贸易伙伴。意大利是欧盟中第三大中国商品进口国，第四大对华出口国。中国大陆是意大利奢侈品行业的关键出口目的地，对这个行业至关重要。

台湾驻意大利代表处表示，台湾计划向意大利芯片产业投资约4亿美元。 上周五意大利工业部长Adolfo Urso证实了彭博的报告，称他的官员在与台北的非公开会谈中讨论了加强半导体合作的计划。 Urso还透露，这次访问主要是技术性的，此举表明意大利正在试图将经济和外交这两条线尽可能分开。

台湾驻意大利代表处负责人蔡允中在接受采访时说，在半导体方面，与其他欧盟国家相比，意大利拥有一些战略优势，制造能力和研发。

蔡允中称，意大利和台湾去年的贸易增长了13%，台湾驻意大利代表处计划今年晚些时候在米兰设立新的办事处，以进一步促进贸易。

知情人士说，梅洛尼希望在今年5月的G-7峰会前就意大利对“一带一路”的立场发布正式声明，但事实证明，对于她所在的执政联盟而言，选择方案的难度比预期更大。意大利政府内部党派并不团结，梅洛尼所在的意大利兄弟党多数赞成放弃协议，其他人则力推保留协议。

知情人士透露，梅洛尼至今还没有正式回应习近平对她发出的访华邀请，因为意大利还在研究如何能在不续签“一带一路”协议的同时限制限制对华关系受到的影响。

Ghiretti说，“目前政府似乎倾向于不续签协议，但在这种情况下，与美国和其他盟国协调应对中国可能做出的反应会很关键”。