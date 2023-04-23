负债？红利？印度人口最多新挑战

来源：联合新闻网

作者：吴怡彦

联合国人口基金发布世界人口状况报告，显示印度已成人口最多国家。只是，人口增长是否能成为国力增长的人口红利，仍有疑义，亦可能面临经济成长与气候变迁、减碳愿景有所扞格的新挑战。

中国大陆经济高度成长，除制度开放、搭上世界工厂群聚的趋势顺风；它在1980年代实施“一胎化”政策前累积庞大人口，是重要的经济成长驱动引擎。这阶段劳动力渐富后，可贡献消费力可观，单纯从经济面言，成为滚动式的正向循环。这模式能否在印度复制？

如果假定教育文凭与人口素质正相关、人口素质又是人口红利一环，依据印度2011年人口普查，全国高等教育学历者占总人口6.3%；而中国高等教育学历者比例在2022年统计达15%以上。尽管因印度人口普查延滞，尚难对比同年数据，仍可显见两国人口本质的差异。

另依据经济合作暨发展组织（OECD）2020年评估，印度25至34岁受高等教育比例是21%，远低于OECD的47%，显示印度劳动人口大多是低技术劳工。再思考AI导入产业链后趋势变化，印度人口增长如未提升质量，可能不是人口红利，更可能是人口负债。

疫情期间锁国，加上区域性冲突，地缘政治下大国对抗态势明朗。然而，去年底第二十七届联合国气候变迁大会后，美国总统拜登与中国国家主席习近平因气候变迁议题展开对话，似乎气候变迁是个可以缓冲两方的共通议题。此际再来看碳排放与人口关系，就有其意义。

依据全球碳计划研究团队发布《2022年全球碳预算》报告，中国占全球碳排放量32%，其次为美国14%，再来为印度8%，原因在于印度贫富差距过大，且多为共贫。美国人口不及中、印四分之一，换算成人均碳排，美国是中国2.4倍，印度的10倍。

如果经济成长是各国共通愿景，也是所谓“人口红利”诠释基础，在AI导向的商模时代，印度要转换人口负债成人口红利，尚有很长一段路要走；更因经济成长多与碳排放成显著正向关系，在大谈气候变迁与减碳愿景的同时，如何重新诠释经济愿景，将是下一波挑战。

作者是东南科大产经所副教授