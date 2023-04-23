台湾产业转型得过且过 自食恶果

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆近期宣布对台湾启动贸易壁垒调查，理由是台湾长期限制大陆2455项农工商品进入台湾，调查报告最快会在10月12日前出炉，但不排除情况特殊时，展延至明年1月12日，也就是台湾总统大选前一日公布。过去，大陆多将两岸事务视为内政一环，鲜少诉诸国际，如今大陆貌似将循WTO管道，甚至也依WTO规范，通知我方代表团，大陆政策一夕转向，台湾更要妥善接招。

两岸分别在2001年底、2002年初加入世贸组织，尽管双方皆为世贸成员，必须相互提供最惠国待遇，但是，20多年来，我方动辄以当年入会时，双方未曾谈判，甚至是以国家安全、产业保护为由，禁止大陆两千多项农工产品来台。

举例来说，今年初，曾有议员向经济部举报，在市面贩售的大陆螺狮粉包装印有统战标语，要求下架。经济部随后是以从未开放陆制粉条类产品进口为由，要求所有实体通路及电商平台立即下架。何以粉条该禁呢？经济部的理由是，考量台湾产制情形及保护台湾业者，以免造成市场替代及排挤作用，形成不公平竞争。

年初的经济部，看似于法有据的搬出《两岸贸易许可办法》，殊不知，三个月后，回马枪来了，大陆直指，就是这两千多项的禁止进口，构成了两岸贸易壁垒。

未来，大陆的螺狮粉能否堂而皇之进口台湾，还有变数。实际上，以台湾市场的胃纳量，不管是螺狮粉，或是这两千多项禁止进口品项，如活牛、猪、山羊、鸡、鸭，或是苹果、草莓、柑橘、茶叶、蛋等，全数加总所能得到的贸易利益，恐怕并非大陆核心关切，否则这些歧视性待遇都实施20余年了，却直到今日才来讨公道，岂不怪哉？！那么，大陆舞剑，志在何方呢？

过去，大陆之所以不愿在WTO碰触两岸事务，一来是矮化台湾，二来也避免台湾借此彰显主权，例如大陆多次对台启动反倾销调查，却常未按照WTO规范通知台湾，前来做反倾销调查的团体，亦多强调是民间身份，无涉官方。

不料，大陆这次大张旗鼓，显示今后在对台事务上，又多了一个国际“新工具”，而大陆也颇有意昭告天下，在长年的两岸经贸往来中，不遵守自由贸易的是台湾。

不过，吊诡之处也在于，大陆虽是打破惯例，循WTO代表团通知模式，但不代表大陆完成贸易调查后，最终会向WTO提起旷日持久的诉讼。近来就有不少台湾专家提出，大陆可采行的报复措施，包括了相对禁止台湾两千多项产品进口，或是选择出口前百大的厂商作为制裁对象，甚至也有人臆测，大陆将终止两岸经贸协议（ECFA）作为报复。

不管大陆的调查报告，会不会等到台湾大选正热时才出手，这样混杂政治决定的时间压力，已足以构成干扰。台湾现在“唯二”的两件要事，一是必须赶紧务实检讨这两千多项产品，毕竟当年设限的时空环境，与今日已经有相当大的差别，台湾不能再以空洞的国安与产业保护理由带过。近期也正逢台湾有意参与“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP），面对大陆积极运作要优先台湾加入，台湾就算现在不检讨，日后也绕不过大陆，或者其他成员的挑战。

第二件要事，也在于台湾的产业转型，真的不能再打假球了。殷鉴不远，这次蛋荒犹如一面照妖镜，照出台湾从产销到通路，统统有问题。试想台湾禁止大陆鸡蛋来台至少十年了，蛋产业却是十年如一日，传统鸡舍依旧占八成，且缺乏公开透明的订价机制，如今烧出史上最长蛋荒，足以佐证单是保护主义，非但无法提升民众生活福祉，反而成为政府产业政策失灵的遮羞布。