战乱爆发一周 苏丹允助撤中美英法侨民外交官

来源：明报

苏丹爆发战乱一星期局势持续不稳，机场沦为战场，多国一直无法撤走国民。苏丹政府军昨天（22日）表示接到多国请求后，同意与中国、英国、美国和法国等国协调使用军机，协助他们把侨民和外交官撤走。与苏丹政府军交火的准军事组织“快速支援部队”（RSF）亦作出类似保证。中国驻苏丹大使馆昨日要求当地中国公民在昨晚9时前填报撤离意愿。

中国使馆限时公民填撤离意愿

苏丹政府军4月15日起与RSF在喀土穆南郊爆发武装冲突，交火范围迅速扩大至首都和各州。双方猛烈轰击机场、封锁领空，武装部队控制喀土穆国际机场旁边的主要街道，使疏散困难，多国只能劝吁国民就地避难。中国驻苏丹大使馆上周五发布安全提示，只喀土穆多地武装冲突持续，打砸抢案件增多，流弹威胁仍然较大，安全状况严峻复杂。美国国务院同日证实有一名美国人在苏丹身亡，又指喀土穆局势不稳、机场关闭，在当地的国民不应期望美国政府撤侨，应该自己设法确保安全。美韩日荷等国上周已分别调派军机士兵，前往苏丹邻国，准备撤走人员。欧盟、瑞士亦在研究疏散行动。

苏丹政府军昨日发声明表示，军方总司令布尔汉（Abdel Fattah al-Burhan）答应多国请求，协助疏散他们的国民与外交官，中英美法将用军用运输机撤走外交官。有外交官表示，见到车队载着一些联合国职员和外国人，驶向喀土穆国际机场。有美国官员表示，目前约有1.6万名美国人滞留苏丹。大使馆约有70名职员，包括本地人。

沙特阿拉伯大使馆职员昨日从红海港口苏丹港（Port Sudan）乘飞机离开，一批约旦人亦会循类似途径疏散。沙特国营阿拉伯语新闻频道随后报道，首批50名沙特国民和一些友好国家国民离开苏丹后，昨日已循海路抵达沙特吉达港。约旦外交部表示，该国配合沙特、阿联酋在疏散至少300名约旦人。

RSF指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo，又名Hemedti）昨亦在facebook称，接到联合国秘书长古特雷斯的电话。他们在通话中强调，需要落实停火和保障人道救援及医疗人员安全。RSF也准备好局部开放所有机场，容许疏散，但喀土穆国际机场仍在战斗中，其他机场状况不明。

居民停水停电：不炸死就饿死

冲突至今造成至少413人死3500人伤，医生联盟昨指冲突地区三分之二医院停止运作，联合国救援服务中止。新华社昨报道，RSF仍控制着市中心部分区域，严加盘查车辆，严禁行人拍照和拍摄影片。在市中心的利雅得区，主要街道上的商店关门，车辆和行人稀少。喀土穆许多居民家里停水停电，市内粮食物资日渐短缺。一名教师表示愤怒：“交火愈来愈猛烈。我们不能等下去。你不是被炮弹炸死，就定然饿死。”

交火双方上周五同意为伊斯兰开斋节停火3天，但昨日交火未止。布尔汉昨日接受阿拉伯卫星电视台访问，说：“我们全都需要坐下来和寻找适当法子，重拾希望和生活。”