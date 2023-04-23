民主政治的破口：强人崛起和民粹再起

来源：台湾《工商时报》

工商社论

今年3月底以来，以色列和美国的政治形势，让世人重新思考“民主价值”的意义。由以色列建国史上最右派的执政联盟撑腰，内塔尼亚胡总理发动的司法改革，希望“审视法官的提名权，赋予国会得以透过简单多数决，就推翻最高法院裁决权力”，结果引爆连续三个月、全国性的反对抗议示威风潮。而美国前总统特朗普日前在纽约出庭应讯，民主共和两党的激烈政争，支持和反对特朗普的社会对立氛围，再次掀起“特朗普胜选”（Trump Won）的民粹主义，与美国“世界民主典范”的意象，形成强烈对比。

首先，以色列今年的司法改革法案，造成政治动乱不安。建国史上，任期最久的总理内塔尼亚胡，去年底组成史上最右派的联合政府，所推出的司改方案，尝试严格审视法官的提名权，赋予国会得以透过简单多数决，就推翻最高法院裁决的权力，举国哗然，长期抗争和罢工于焉展开。由于国防部长发言反对，随即被撤职，更引发退伍军人直接参与抗争活动。

该法案还在国会强渡关山，酿成更大规模的全国罢工，机场瘫痪，航班取消。以色列总统罕见的提出批评，内塔尼亚胡最终出面表示，该法案将停止付诸二读和三读，留待4月底的新会期开议再做决定，暂时平息延烧快三个月的全国动乱。

其次，前总统特朗普前往纽约市出庭应讯，成为美国历史上，第一位被检察官提起刑事诉讼的总统。返回佛罗里达州住家的特朗普强调，“刑事指控是对美国的侮辱”。这位在2020年没有连任成功，却拿到7,500万票的第45任前总统，34项诉讼最高将可处以136年的刑期，而在今年12月再次出庭之前，都享有卸任总统的执法保护。由于前副总统潘斯指控这是“政治起诉”（political prosecution），共和党籍的政治人物全部表态，反对民主党“以司法诉讼之名，行政治追杀之实”。从2020年选举期间、2021年1月国会暴动、乃至于当年“封口费案”，以及搜索特朗普住家“海湖庄园密件案”，在政治、社会、司法的三个层面，一次又一次的强大冲击，让有志之士开始反省民粹主义，是否将成为未来选举挥之不去的阴霾。

世界各国的政府体制不同，国情也大相径庭，欧美先进国家创建“自由的”民主政体典范，就国家数量来说，其实并没有愈来愈多。依据“我们世界的资料”（Our World in Data）之研究，截至2022年底，世界各国的政体分为：封闭的专制政体（16.85%）；选举的专制政体（32.58%）；选举的民主政体（32.58%）；自由的民主政体（17.98%）。相较于2002年的16.48%、32.39%、28.98%、22.16%，“选举的”和“自由的”民主政体，虽然有所成长，然而，“封闭的”和“选举的”专制政体，其实并没有减少。换言之，20年的变化，只是出现在“选举的”移向“自由的”民主政体；“封闭的”和“选举的”专制政体，则几乎不变。

更重要的是，经贸全球化的20年，并没有为人类带来原本视为理所当然的“民主政治”。就人口的数量观之，“选举的”专制政体20年来统治的人民，从2002年的17亿人增加到2022年的近40亿人，而“封闭的”专制政体也从10.5亿人增加到17亿人。全世界的财富，固然因为全球化而增加，然而包括“自由的”民主政体在内，面对“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，贫富悬殊、贫穷世袭、阶级世袭的现象，各国政府动辄得咎，无计可施。即便是“自由的”民主政体，以色列和美国当下，都正在发生让世界各国侧目，世人难以理解，“政治想要干涉司法”，以及美国前副总统彭斯指控“政治起诉”的质疑。

“立法、行政、司法”的三权分立，是西方民主政治的精义。无论是行政部门提出试图干涉司法的司法改革，或是在野政党对于执政党“司法武器化”的指控，都已经触碰到民主的最后底线。蒙着双眼，一手持天平，一手握长剑，象征司法正义和公正审判的古罗马女神，对照如今发生在以色列和美国的重大争议事件，当足以视为对于全球民主政治发展，所敲响的一记警钟，值得台湾在内以“民主价值”为宣传口号的“自由民主”政体好好省思。