机密情资一再外泄 显示华府傲慢心态

来源：台湾《联合报》社论

美国最近又爆发大规模泄密事件，从乌克兰军事部署、美国对盟邦监听，到台湾战力评估，大量机密情资在网络上流传。美国十几年来一再发生大规模的机密文件外泄，从2010年曼宁传递给亚桑杰公布在“维基解密”、2013年国安局雇员史诺登的“稜鏡门”事件，现在又发生大量情资泄密，不仅暴露了美国的情报安全漏洞，也显示出华府的傲慢心态。

这次事件与亚桑杰、史诺登两案不同的是，泄密者21岁的空军国民兵特薛拉，并没有反战、反美的意识形态，他是一个不到30人的电玩群组成员，在网上辩论乌克兰战争成败之余，为炫耀而贴出兵力部署绝密文件，结果闯下滔天大祸，这与亚桑杰、史诺登基于政治的动机不同。

但试想如果是敌国渗透进入电玩圈或交友平台，伺机吸收这样的人来获取情资，且未因炫耀暴露身分，将对美国与盟国的安全造成多大影响？外界更无法想像的是，这位年仅21岁的电脑系统维修上兵，竟能被授予与各国军情首长同一阅看机密情资的等级、甚至拍摄下载的权力。美国情报授权如此浮滥，曼宁、史诺登的殷鉴在前，至今还没有痛定思痛的检讨。

这次泄密的冲击也逐渐浮现。各国赫然发现，美国对盟国还是有亲疏远近之分，尤其是“五眼联盟”与非“五眼联盟”国家所分享的情报，品质大有不同。而相关各国对被泄漏的情资，往往是哑巴吃黄连，有苦说不出；如果承认文件为真，批评美国泄密，不仅伤害双边关系，也让外界知道此机密属实，所以只好否认到底，但私下对美国的疏失痛心疾首。

例如乌克兰2月3月最新的兵力部署遭到公布，乌克兰虽称文件的真实性仍有待确定，但乌军的春季会战计划，部署的一兵一卒与各地防空飞弹阵地位置都一目了然，这等于是标定让俄军来空袭。可是美国是乌克兰最大的军援国，乌克兰不敢得罪美国，只有自己摸摸鼻子吞了下去。

韩国的情况更离谱，泄漏机密文件称，韩国已经同意出售弹药，以补充美国因援助乌克兰而形成的弹药缺口，但官员担忧美国可能将韩国军火直接转运乌克兰。消息来源被标为通过“信号情报”即窃听监听所获得的情报。媒体披露后，韩美口径一致表示文件大部分是伪造的，然而韩国真正在意的是窃听，尤其美国过去被揭发对盟国领导人，包括对德国总理默克尔的监听之后，依然不收手。可是韩国总统尹锡悦即将访美，26日与拜登进行上任以来第一次的高峰会，韩方不愿意破坏高峰会前的气氛。此外，美国也长时间监听联合国秘书长古特瑞斯和其他联合国官员的对话。

泄密文件中也涉及对台湾战力的评估，认为一旦台海发生冲突，台湾难以抵御大陆空袭，台湾官员也怀疑防空系统能够“准确侦测导弹发射”；台湾战机的妥善率只略高于50％，解放军有很大的机会迅速取得制空权。台湾防部发言人对此回应称，外媒引述的是不明文件，内容显然不是事实，但尊重外界对其军事准备的意见，完全没有要向美国抗议的字眼。

这样的乡愿态度，正是造成美国不在乎一再泄密，也不在乎影响双边关系的原因；美国国务卿布林肯还得意的表示，到目前为止没有听到任何泄密会影响与同盟国和伙伴国家合作的消息。显然美国认定，可以用一切手段来获取情资，包括对盟国监听；而机密文件外泄，美国也不在乎，因为最后大家都要来求美国协助。这样的态度，值得检讨，这样的居心，更应被批评。