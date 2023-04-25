俄乌战争冲击不及预期 欧元区第一季度经济或迎来增长

来源：彭博社

作者：Craig Stirling、Joel Rinneby

欧元区可能在第一季度录得增长，因为区域内四大经济体都证明有足够韧性摆脱俄乌战争的负面影响。

根据彭博对31位经济学家的调查，预测中值显示定于4月28日公布的欧元区一季度GDP料将环比增长0.2%。

经济学家预计德国和意大利在经历了前一季度萎缩后在第一季度都将恢复增长，法国和西班牙的经济将延续增长势头。

全面的乐观前景将突显出在政府对企业和消费者的援助支持下，欧元区经受住了通胀风暴以及法国和德国的罢工干扰，打破了对该地区在冬季出现衰退的预测。

加上采购经理指数显示这一积极势头延续到本季度，这可能会鼓舞欧洲央行继续加息来抑制通胀，而不用顾及全球银行业紧张局势发出的谨慎信号。

本周将公布的经济增长数据和三大经济体的4月消费者价格可能显示欧洲央行的通胀任务尚未完成。

经济学家预计德国和法国的欧盟调和CPI升幅将分别保持在7.8%和6.7%，西班牙可能升至3.8%。这样的结果将远远高于欧洲央行2%的通胀目标。意大利和欧元区整体的通胀数据将于5月第一周公布。

“经济有韧性意味着持续紧俏的劳动力市场将使核心通胀率更长时间地保持在较高水平,” 彭博经济研究在一份报告中写道。

周五还将公布奥地利、比利时和葡萄牙等的经济增长数据，但德国经济可能会成为焦点。

欧洲最大经济体德国在不到六个月前还被预计将遭受该地区最严重的经济衰退。如今这样的衰退或许已被避免，德国央行官员最近预计第一季度德国经济将陷入停滞，一个由领先机构组成的小组甚至预计德国经济将恢复增长。

其他经济体的表现也可能好于预测。法国央行本月上调了对上一季度经济增长的预期，预计强于预期的经济活动将抵消罢工和养老金抗议活动的拖累。

与此同时，意大利央行官员上周对议会表示该国经济可能会恢复“温和”增长。西班牙官员也称第一季度增长超过预期。

欧元区的增长前景可能会在第二季度变得更加光明。随着私营部门产出激增，德国和法国的采购经理指数都超出了经济学家预期。

经济复苏可能导致欧洲央行在5月4日继续加息，尽管具体幅度尚未确定，而且可能在之后继续加息。

尽管意大利央行行长Ignazio Visco呼吁在信贷放缓之际保持谨慎，但荷兰央行行长Klaas Knot已表示可能需要在6月和7月继续加息。