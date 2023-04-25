来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

今年台湾公费流感疫苗决标，除往年的国光、赛诺菲和东洋等几家，还多了个“陌生熟面孔”，高端也得标。和往年的“价格标”不同，今年改采“最有利标”。大家一定很想问：最有利标到底对谁有利？

高端的神奇，不在疫苗功效，而在政府不断为它开先例。冠病疫苗研发，卫福部首创“免疫桥接”，免去临床三期试验，由高端独享“爱国疫苗”的黄袍加身。快筛试剂的紧急授权，申请者众，高端最大股东“福又达”又拔得头筹。公费流感改采最有利标，高端再度飞上枝头，政府荣宠无一错过。

公费流感疫苗不是人人能打，自应有所取舍。国光是台湾唯一自产，赛诺菲、东洋可供六个月婴幼儿施打，东洋则是唯一“非鸡蛋胚胎”疫苗，各有独特性。但高端进口的韩国疫苗，与国光疫苗类似；但减少采购的，却是东洋代理的疫苗。这样的采购逻辑，令人傻眼。

或许逻辑并不艰深。作为蔡政府的“护国神山”，高端冠病疫苗无法取得国际认证，一夕跌落神坛，导致连三个月营收挂零。卫福部基于怜惜，采购它代理的流感疫苗也算“及时雨”，帮它摆脱营收挂零窘境。所谓最有利标，指的是对高端，而非接种者。

尽管“有利”未必是“图利”，但卫福部一再为单一企业“开先例”，这若不是图利高端，难道能说是钟爱百姓？