考察湾区知己知彼 临渊羡鱼不如结网

来源：明报

明报社评

香港行政长官李家超率领五名司局长及83名立法会议员，完成四天大湾区考察返港。香港融入国家发展大局，大湾区是重要切入点，知己知彼，才能通力合作。这次是特区当局历来规格最高、规模最大的大湾区考察团，对于加深香港与大湾区其他城市的了解与联系，具有积极意义。香港参与大湾区建设，最重要是摆正心态，不应自我膨胀，亦不应妄自菲薄。过去10多年，深圳、东莞、佛山、广州等地发展迅速，别人成功的经验，当然值得香港借鉴；与此同时，特区官员议员亦要认清香港的角色、定位及强弱，多从大湾区整体发展高度，思考分工互补问题，避免本位主义又或东施效颦。

互补共赢摆正心态

香港毋须妄自菲薄

特区当局这次考察大湾区，3天半行程相当充实，除了与穗深莞佛4市领导会晤，也安排了很多参观交流活动，当中又以考察创科及市政设施为主。造访龙头科技企业方面，考察团分别去了深圳的腾迅、大疆及比亚迪汽车基地，东莞的华为研发基地，以及佛山两间机器人生产公司；市政、文化保育及青年发展方面，考察团造访了东莞的华阳湖国家湿地公园及鳒鱼洲文创园、深圳的前海深港青年梦工场及活化古迹景点南头古城、佛山的岭南天地、广州的沥滘地下式净水厂，等等。

这次是香港与大陆通关复常以来，立法会议员第一次集体往大陆访问参观，绝大多数议员都有参与，这在以往政治壁垒分明、行政立法关系剑拔弩张时期，可说难以想像。2017年，国家发改委与粤港澳三地政府在香港签署协议，为大湾区建设订下合作目标及框架。回看这6年，香港参与大湾区发展，先后受政治社会环境及疫情影响，进展缓慢，蹉跎岁月，现在确须快马加鞭追落后。行政长官李家超昨天总结行程，谈及“三成果三体会”，当中亦提到要“追时间、追结果和追前列”。

这十年八载，深穗莞佛发展一日千里，经济增长可观，创科产业兴旺。以东莞为例，当地早已不是港商设厂、声色犬马之地，过去10多年转型升级成功，令东莞一跃成为大湾区内一个科技重镇，既有国家级实验室，华为亦将基地迁往当地。这次特区考察团参观“华为小镇”等地方，恍若刘姥姥入大观园，某程度上反映香港与大陆过去隔阂实在太多，以至太不了解其他大湾区城市发展状况，当局这次考察，对于鼓励港人重新认识深穗莞佛，具有积极意义。

香港与大陆交流合作，过去长期受历史、文化、政治及意识形态因素影响，很多人心态都没有摆正。有些人抱着“高人一等”心态，认为香港比大陆优越，合作等于“益”大陆，有些人更是压根儿抗拒大陆，处处都要高筑“防火墙”；有些人则怀疑中央政策不过是“高大空”政治口号，嘴上说配合，实际不作为；也有些人抱着“拿着数”心态，希望中央多给香港好处，一些要求甚至是“利己损人”。这些心态所折射的是本位主义以己为尊，以及对大陆发展不了解。现在香港融入国家发展大局，最重要是摆正心态。大湾区建设，重点在于优势互补、互利共赢。香港不应自骄自傲，也不应因为这几年发展不如意，便妄自菲薄，只懂羡慕别人。

发挥香港所长

结合湾区所需

比亚迪及腾讯均为深圳龙头科技企业，前者是实体经济典范，后者是数字经济先驱。香港要成为国际创科中心，可以借鉴深圳经验，但如何培养明星级创科企业，必须考虑香港独特环境及优势所在。举例说，汽车工业发展占地多，香港在这方面局限太大，就算一些相关研究有成，也必须结合大陆生产；相比之下，发展生物科技及医药，便较为适合香港。

考察比亚迪期间，不少议员对“云巴”甚感兴趣，主张在东九龙引入，土力工程处前处长陈健硕则认为，东九龙已发展地区密度极高，看不到建设架空运输系统的可行性。“云巴”捷运系统有其优点，但是否适合移植到东九龙，始终要研究，不能想当然；就算原则上可行，亦可能要兼顾本地特殊环境，正如政府试验引入比亚迪电动的士，惟本港山多斜坡多，供港使用的电动的士，上斜能力须特别强，才适合本地环境。

大湾区发展，重点既然是优势互补、分工合作，香港当然先要知己知彼。特区当局这次考察，首务是加深了解区内其他城市，认清各自定位及优势，为日后政策对接、科研产业对接、携手共建湾区铺路，不能止于观摩见识，又或只想着引入哪些大陆硬件设施。考察团此行其中一站，是到东莞参观机管局的“香港国际机场物流园”先导计划设施，有关计划是全球首个直达机场禁区的跨境海空联运项目，能为大湾区货物提供无缝便捷的国际空运网络，这正是一个发挥香港所长、结合湾区需要的项目；香港强于科研，大陆则有完善产业链，加强合作对接，同样大有可为。大陆机器人技术发展迅速，在专业及标准化上都有很大突破，但现在本港在引入机器人方面，不少标准仍“墨守成规”只跟外国。解决有关问题，比起讨论是否引入建筑工程机器人，其实更为迫切。