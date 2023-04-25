澳国防调整应对中国 印太地区迎来“导弹时代”

来源：明报

澳洲周一（24日）发表“国防战略检讨”报告，指澳洲军方未为现代战争做好准备，建议展开二战以来最大规模国防调整，将长程精准打击能力、国内生产制导武器及外交等列为优先事项。文件指美国不再是印太地区单极领袖，并点名中国“破坏印太地区基于规则的秩序、急剧军事扩张不透明，威胁澳洲国家利益”。报告提出澳洲应优先发展六项国防能力，包括发展核动力潜艇、取得长程攻击导弹、国内生产弹药等。中国外交部昨回应指中国奉行防御性的国防政策，致力维护亚太和世界和平稳定，吁勿炒作“中国威胁论”。

报告指美“单极”不再 与华竞争恐冲突

澳洲“国防战略检讨”（The Defense Strategic Review）报告由前防长史密斯（Stephen Smith）及前国防军司令休斯顿（Angus Houston）撰写，报告的公开版本没交代就特定威胁的评估，但指“美国不再是印太地区的单极领袖，中美竞争正定义这个地区，并有可能引发冲突”。

至于中国对南中国海的主权主张，报告称“威胁印太地区以规则为基础的全球秩序，对澳洲国家利益造成不利影响”。

文件称，澳洲现面临的最高战略风险是该区或爆发重大冲突，建议加强自给自足的战略，并加强跟区内盟友及主要大国如日本和印度的关系。澳洲的地理位置过去数十年都助长一种假设，即任何袭击会有10小时的预警，但现在各国都能够利用攻击补给线和网络战来投放战力。文件指现代战争“导弹时代”（missile age）的兴起，已从根本上削弱澳洲的地理优势及距离带来的舒适感。

国防六优先事项 加强防务合作

报告建议澳洲采取“拒止战略”（strategy of denial），即以防御方式阻止敌手实现以武力胁迫外国的目标，或以威胁使用武力为手段以取得支配地位。报告并就此建议政府立即重新排定六项国防能力优先次序，包括藉美英澳的AUKUS安全合作协议发展核动力潜艇、取得长程攻击导弹、国内生产弹药，及加强与印太区内邻国防务合作等（详见表）。

美国有线新闻网络（CNN）报道指上述报告提及的有关技术要求，包括升级F-35A和F/A-18F战机以使用长程反舰导弹，也需紧急招聘以增加国防军人员数目，包括造船厂工人数目以扩大潜艇部队。惟调整项目优先次序代表部分项目要削减资金，CNN举例指澳洲购买450辆步兵战车的计划已减至129辆，所省下的资金会用于购买更多高机动性火箭炮系统（HIMARS，海马斯）及登陆艇。

投放996亿落实建议 增购海马斯系统

澳洲政府已采纳报告建议，将投放190亿澳元（约996亿港元）落实项目。防长马尔斯（Richard Marles）昨天指出，澳洲数十年来的国防应对方式不再适用，他指重新定义国防策略的目的是为保卫国家、向澳洲北面展现力量，及与盟友维护以规则为基础的全球秩序。总理阿尔巴尼斯表示政府的策略为令澳洲更加自给自足，更有准备及更安全。

中国外交部发言人毛宁昨在例行记者会表示，中国不对任何国家构成威胁，敦促一些国家不要拿中国作为扩张军力的借口，不要炒作毫无根据的中国威胁论。