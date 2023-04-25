中美争霸 欧洲真能选边？

来源：中时电子报

作者：江静玲

中美争霸，欧洲如何选边站？关于这个问题，从中美冲突在美国前特朗普政府时期加速升温以来，一直是欧盟和欧洲各国的烫手山芋。过去这一年，随着俄乌战争爆发、北京武力攻台变得越来越真实的国际局势震荡下，欧洲现今面对的问题已不再是 “如何选边”，而是欧洲在中美间“真能选边”吗？

法国总统马克龙4月上旬访华后表示台湾安全不是欧洲的问题，欧洲必须抵制成为美国的“附庸”，重申欧洲“战略自主”，在大西洋两岸掀起轩然大波，遭到美欧民主派人士挞伐。英国舆论批评，马克龙的欧洲强权论是幻想─想像欧洲可以游走于对美国安全防御的依赖和中国市场之间；反问若台海战事爆发，美国真会允许欧洲盟国坐视吗？

实际上，马克龙访华前，过去6个月，德国总理朔尔茨和接掌欧盟轮值主席国的西班牙总理桑杰士均已先到北京访问，可以窥见北京在这一回合的中美攻防战部署绵密。自俄乌战争爆发以来，一般认为，欧盟的权力正逐渐扩向东欧成员国，但统计数据显示，欧盟27个成员国中的三个国家─德国、法国和意大利占欧盟国内生产总值的一半以上；中欧和东欧11国仅占10%左右。德法意也是中国在欧盟最大的贸易伙伴。

马克龙支持与中国建立密切的产业关系，是德国总理朔尔茨同意马克龙的少数议题之一；法国人不同意的是马克龙的养老金改革，不是他的外交政策；意大利总理梅洛尼不是马克龙的朋友，但在中国问题上与马克龙站在同一阵营，因为中国是意大利的最大投资者之一。

东欧有不同的立场，俄乌战争让这些前共产社会主义和前苏联国家有机会发声，但到目前为止，这些国家仍无法取代德法义这些老欧盟国家的声音。

欧盟在中美间目前面临了一个越来越具体的问题：跟随其安全依赖的美国加入对抗中国；抑或努力变得更加独立于美国。逻辑性的思考是，若欧盟可以更加独立于美国，在中美间的选择空间就愈大。但这让人想起1999年欧元推出时，讨论的焦点之一是，欧盟是否应该把欧元发展成为一种地缘政治工具取代美元，目的正是想更独立于美国。

可是，这种情况没有发生。过去20年，美元在美国和全球安全策略中的作用反而更加强大。美国制定了间接金融制裁策略，对不遵守美国政策的第三国实施制裁，金融制裁成为安全政策的主要工具。

欧洲人更沮丧的是 ，美国也毫不犹豫地把这个机制拿来对付欧洲。拜登政府最近因为一家匈牙利银行和莫斯科的关系对其展开制裁。2024美国总统大选，欧洲方面很清楚，拜登将会为跨大西洋关系做出新准备─不仅欧洲是否愿与美国结盟，还在于未来的美国政府是否愿意与欧洲结盟。

北京武力攻台湾的可能性遽增，加速了推进欧洲与中美的关系。欧洲在安全上对美国的依赖限制了欧洲的行动自由。但很难想像欧盟在台海发生全面冲突时与美国完全结盟，包括像制裁俄罗斯一样，同意冻结中国官方储备或停止在中国投资，毕竟欧盟经济不是为冷战式关系建立的，何况欧洲经济早已变得过于依赖全球供应链。欧盟已存在对中国经济依赖，例如中国控制全球大部分对生产电池至关重要的锂市场。

现代欧洲的根本现实是，无法轻易摆脱与中国的关系，就如同无法摆脱跟美国的关系一样。欧盟两者都需要，并将竭尽全力跨越两个世界，最终决定政策的仍是旧欧洲经济中心地带的利益。

作者为资深媒体人