市场关注中国政策重心会否从刺激转向改革

来源：彭博社

中国的经济复苏已经步入正轨，高层领导人的政策重心眼下可能会转向在不实施额外刺激的情况下，提振企业信心，增加就业，促进房地产市场发展。

4月召开的中共中央政治局会议通常会聚焦经济，为未来几个月的政策定调。目前还没有确切的会议日期，但可能会在本周举行。

由于经济增速的反弹，经济学家正在密切关注货币和财政支持信号。几家大行将今年中国经济增速预测上调至接近6%或更高，远高于5%左右的官方目标，从而降低了增加刺激的必要性。

中国央行已示意将开始取消近年来引导金融机构向小微企业发放贷款的疫情刺激措施。地方政府也背负着创纪录的债务，降低了其加大财政支持的能力。

“一旦经济回到正轨，中国央行可能会转向观望模式，为政策正常化做准备，”花旗集团首席中国经济学家余向荣说。

他表示，地方政府渴望“恢复财政韧性”，从而降低了大规模减税降费、增加专项债额度或进一步扩大政策性银行融资工具的可能性。

投资者将仔细分析中共中央政治局会议的基调和措辞，观察是否与去年12月会议和中央经济工作会议有所不同——这或许暗示政策会发生重大调整。不过，其中可能不会有太多细节，因为政策细则通常会在会议后由政府机关制定。

以下是关注要点：

增长前景更乐观

去年12月，中国高层领导人强调了经济面临的三大风险：需求收缩，供给冲击和预期减弱。自2021年12月首次出现以来，多次政策会议都提到了这些所谓的“三重压力”。

中国央行在一季度货币政策例会声明中去除了相关措辞，这是自2021年末以来首次在此类场合没有提及“三重压力”。中国央行行长易纲最近的讲话也表明经济前景更加乐观。

中国观察人士将评估中央政治局用来描述经济风险的措辞，以衡量其对经济复苏的信心。

促消费，稳就业

中国一季度经济增速创出一年来最快水平，这得益于疫情限制取消后消费支出的强劲增长，尤其是旅游和餐饮等服务，以及政府基础设施投资前置和房地产市场企稳。

然而，复苏相当不平衡。就业市场依然低迷，青年失业率攀升至接近纪录高位。房地产投资继续萎缩，由于外国需求下降和地缘政治紧张局势加剧，3月份出口的反弹可能只是暂时的。

国金证券表示，在经济结构分化和修复不平衡的背景下，解决产业、就业和消费问题的结构性政策可能成为关注焦点。赵伟等经济学家周一在报告中表示，在北京方面想办法解决房地产市场疲软之际，政治局或对产业发展做出进一步指引。

政府部门正忙于研究帮助经济保持增长势头的具体措施。中国国家发改委正在起草恢复和扩大消费政策文件，要下大力气稳定汽车消费。中国商务部表示将发布国别贸易指南，对重点的市场、每个国家制定一个贸易促进指南。