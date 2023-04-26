拜登竞逐连任 开宗明义打“恐特牌”

来源：明报

美国总统拜登周二（25日）发布短片宣布竞逐连任，将明年总统大选视为捍卫民主和个人自由的斗争，呼吁选民再给他四年时间“完成工作”。年届八旬的拜登，虽然年纪备受关注，但任期首两年连场立法胜仗，加上中期选举民主党表现优于预期，令民主党内相信拜登仍为最佳人选，目前未有重量级人物出来挑战他。卷土重来可能再战拜登的前总统特朗普，周一抨击拜登政府“一败涂地”。

捍民主自由 痛批MAGA极端主义

拜登宣布竞逐连任短片长3分钟，以2021年1月6日国会山庄骚乱的画面开始，将拜登与特朗普对美国愿景作出鲜明对比。

拜登说：“四年前我竞选总统时，我说我们正为美国的灵魂而战，现在仍然如此。这不是自满的时候。这就是为什么我竞选连任。让我们完成这项任务。我知道我们做得到。”

拜登将共和党的政纲描述为对美国自由的威胁，痛批“MAGA极端主义者”。MAGA是特朗普政治口号“让美国再次伟大”英文Make America Great Again的缩写。

拜登将再度伙拍副总统哈里斯竞逐连任，并宣布白宫高级顾问罗德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）担任竞选经理。知情者透露，拜登总统将于本周稍后推出电视广告，推动竞逐连任信息。

拜登宣布竞逐连任后，共和党全国委员会在一份声明中表示：“拜登如此脱离现实，一再制造危机后，认为自己应该再获得四年的任期。”

特朗普批“史上最糟总统”误国

前总统特朗普周一发表声明抨击拜登：“你可以把美国历史上最糟糕的五位总统放在一起，他们对我们国家造成的损害，也不及拜登在短短几年间所做的那样严重。”

特朗普在声明中说：“在如此灾难性和失败的总统任期中，拜登甚至想到竞选连任，几乎是难以想像。”

民调：一半美国人担心拜登年龄

拜登是美国最年长总统，若连任成功，第二个任期结束时将年届86岁，许多人认为他实在太老了。周日（23日）公布的全国广播公司新闻民调显示，70%的美国人，包括51%的民主党人，认为他不应该参选。认为他不应参选的受访者中，69%（即整体约一半）表示担心他的年龄。

立法及中期选胜果取信民主党

不过，拜登认为选民应该关注他在国内的一连串立法胜利，以及他号召前所未有的西方盟友帮助乌克兰抵御俄罗斯入侵。

《纽约时报》报道，2022年的中期选举民主党赢得的席位比预期多，挑战拜登的动力也随之消散。这可能是因为拜登在党内拥有强大支持度，并被认为有能力团结不同的派系。罗德岛民主党人西西里尼（David Cicilline），谈到拜登在2020年获提名时说：“人们认识到他是唯一可以击败特朗普并保护美国民主的候选人。”他补充说：“现在仍然是这样。”

拜登与特朗普明年可能再度对决。拜登2020年击败特朗普，但当年冠病疫情肆虐，限制了竞选活动，许多竞选集会取消，面对面拉票机会大减，使得整个选举环境与现在截然不同。如今疫情退却，传统竞选活动复常，会否出现与2020年不同的结果有待观察。