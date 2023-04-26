CPTPP考虑大陆入会 台湾有机会吗？

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆经济现在面临外资减少，成长不振的危机，虽然统计局公布第1季经济成长年增率4.5%，但是这多归功于内需，外贸成长则不如预期。物价指数CPI年增率1.3%，但较上月是下跌的，尤其3月CPI只有0.7%，而工业品出厂价格指数PPI，年增率更是负的2.5%。大家开始担心是否出现经济萎缩。

近日大陆商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在吹风会上提出加入CPTPP，这是值得重视的政策宣示，就像在20余年前加入WTO时一样，悬定努力总目标，达成之后，其他目标，如吸引外资，改换经济体质，加强外销，即会水到渠成。

这不仅是口头宣示，近日北京就与澳洲就禁止大麦进口达成和解，以争取澳洲在未来双边CPTPP咨商时的好感，日本外相林芳正访问北京时，官方破格接待，据说也有争取日资，以及想要日本同意中国大陆入会有关。

大陆加入的赞成理由很清楚，就像王受文所说的，这意味着CPTPP成员国的消费者增加三倍，是巨大的市场准入机会，大陆已是“区域全面经济伙伴协定”（RCEP）成员，加入CPTPP将有利区域经济一体化及产业链供应链稳定和高效。

最近山东科技大学做的研究显示，中国大陆加入CPTPP之后，GDP将增长2.9%，而其他如果同是RCEP的国家，GDP将有7%的增长，这也难怪那些同是RCEP与CPTPP的国家，特别支持中国大陆入会。

但是加入CPTPP，不仅只是一个经济问题，它更重要的是一个政治问题。

目前的CPTPP新加入会员，在与英国谈定之后，也必须要考虑中国大陆的申请，大陆已经在20个月前提出申请，不能再拖下去，不过美国与大陆的经济科技战愈演愈烈，而如果大陆入会，必然会杯葛台湾入会，这也是必须一并考量的棘手问题。

特朗普政府虽然退出自己谈判多年的TPP，现在拜登政府也不可能加入改名后的CPTPP，可是美国的意向对CPTPP的会员国，仍然有相当的影响力，尤其美国内部对当初支持中国大陆加入WTO，却无法改变国营企业的体质，后悔不已，正值美中争霸之际，如果又让中国大陆加入最先进的贸易集团CPTPP，无异如虎添翼，美国势必会全力阻挡。

台湾的对外经贸策略，过去的方式一直是堆积木，现在并没有改变，蔡英文19日在总统府接见美国在台协会主席罗森柏格时就具体的提到：希望能透过台美各项对话机制，包括“台美21世纪贸易倡议”，并透过“台美避免双重课税协定”洽签，为双方企业提供更多利基，而在当晚的台湾美国商会谢年饭上，蔡总统则具体地指出，下一步将寻求与美国签署全面自由贸易协定（FTA）的可能性。

换言之，台湾的策略是依赖美国，用美国为敲门砖，一旦能与美国签属FTA之后，就可以靠着美国的协助，加入其他的区域贸易组织，即使暂时没有加入，也可以享受到与美国同等的区域贸易组织优惠待遇。

美国仍是全球贸易的霸主的情况已开始改变，欧洲、中国大陆与美国，逐渐形成鼎足三分的贸易力量，当彼此的竞争加剧时，只押宝一方，就会输掉另外两边的贸易利益。尤有甚者，印太是目前增长最快的经济区域，但是此地的两个最大区域经济体RCEP与CPTPP，美国都不是成员，而中国大陆已经加入RCEP，现在正申请加入CPTPP，未来美国要加入，恐怕会遭到阻挠。

任何降低关税的协定，如今的美国政治气氛都被视为禁忌，两党都不敢提，美国现在重起炉灶，成立“印太经济架构”（IPEF），但是各国对此架构是否有实惠，都裹足不前，怀疑是否沦为政治口号。

即使如此，美国对台湾加入贸易集团的支持，却极为有限，台湾目前并没有与美国洽签加入IPEF，实际原因是担心如果台湾是会员，各国顾虑到北京的反对，不敢来参加，所以与台湾另有协议，以平行架构来处理。

眼看着CPTPP要开始处理中国大陆的入会，而美国又不在CPTPP里面，无法主导，台湾要加入CPTPP，还有机会吗？