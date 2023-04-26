来源：中时电子报

主笔室评论

美国准备纠集七大工业国，对俄罗斯提出一项全面的出口禁令，这是一项既无效、无谓、更缺乏正当性的行动。

下月七大工业国要在日本广岛举行峰会，据报道，美国要提出一项全面的出口禁令，取代现在针对俄罗斯个别行业的制裁机制，预期只对极少数如农业、医疗等产品予以豁免。

俄乌战争爆发后，美国纠集盟邦制裁俄罗斯，手段之一就是禁止各国出口能让俄罗斯取得西方技术、有助军武的产品。只是从结果来看，显然是效果有限，俄国仍有管道取得需要的技术与产品，因而让美国有实施全面禁令的提议。

但这种全面禁令显然是无效亦无谓。过去已实施的禁令效果差，原因在于除了核心盟友西方国家响应外，包括中国大陆、印度、拉丁美洲和非洲多数国家，都不参与、不支持，美国即使推动全面禁令，这些国家还是不支持，难道美国要制裁所有不支持的国家吗？如果西方连针对特定技术与商品实施禁令都无法达到效果，那项目更多、更全面性的禁令，自然更无可能实施。

更难的原因是全面出口禁令缺乏正当性。过去的禁令主旨说是避免增强俄国的侵略力量，现在扩大到全面禁令，除了伤害一般平民、带来“人道危机”风险外，对结束战争、带来和平毫无帮助。

倒是美国为了本身地缘政治利益，一直在“鼓励战争持续”，对乌克兰带来的伤害，大概仅次于侵略元凶的俄罗斯。台湾人该多看看、记得美国的这张嘴脸，现在也在台海如法泡制，要武装台湾，搞家家都有一把枪，全民皆兵。台湾人要傻傻的像乌克兰一样，当美国的马前卒与炮灰吗？