长期政治扭曲将压垮台湾经济

来源：台湾《中国时报》

中国时报社论

台湾劳动部长许铭春在立法院回应立委质询时表示，个人支持明年的“基本工资”调涨到每月28000元，虽然她表示必须由“基本工资审议委员会”讨论决定，但却加上了“我们也会努力”，显示劳动部将尽力促成这样的调整。在此要奉劝政府，无视经济条件，长期以政治力扭曲经济的结果，将变成揠苗助长，不仅无助于广大的劳工朋友，更会严重伤害台湾经济的发展。

调涨基本工资的隐忧

具有基本经济学知识的人都知道，人为地限制工资必须维持在高于市场“均衡工资”的水准之上，会吸引劳动供给量增加，却减少厂商需求量，造成失业增加。尽管近来少数专家有不同看法，但这还是经济学界的主流看法，也不断被一些总体研究证实。最新的案例，就是邻近的韩国。韩国的最低工资在强烈的工运和选票压力下，文在寅政府连续在2018和2019年大幅调涨了16.4%和10.9%，结果对2019和2020年的经济成长产生显著的负面效果，GDP从原来都领先台湾跌到只有2.2%和-1%。

台湾连续7年提高基本工资，但到此为止，似乎对经济都没有明显的负面效果─2021年成长率高达6.53%，2022年下半年出口衰退，但成长率也还有2.43%，这些表现让蔡政府吃了定心丸，认为继续使用这招还会管用，更可以让蔡英文总统的承诺（基本月薪3万元）美梦成真，或至少相当接近。

殊不知，蔡政府执政7年，基本工资月薪从2015年20008元，调高到2022年的26400元，7年间调高了31.9%（时薪更上涨46.7%）；同期间名目经济生产由17.02兆元新台币上升到21.67兆元，也成长了27.3%，基本工资调涨仅高过经济成长4.6%，并不算大，经济体大致是可以承受的。但若只看服务业，情况就有所不同，因服务业这段期间产值成长率较低，大约只有25%，而时薪却涨了46.7%，一些大量使用劳动的“边际服务业”已经难以为继，甚至不堪工资高涨而退出市场。

今年经济成长率，在出口衰退下将会是“保2”苦战；加上健保、电费都确定上涨，企业经营非常辛苦。谁都乐见劳工朋友们收入增加，但基本工资若调涨过度，超过生产力提升的话，经济的负面效果就会涌现，特别是已受疫情沉重打击的餐饮、旅宿和零售店，虽然仍有就业机会的“边际劳工”将会受惠。劳动部长许铭春的期望调整幅度6%，超过今年预期经济成长过多，产生负面效果的机会极大。

让企业提升整体薪资

当然，无论是政府官员或代表民意的立委，都希望劳工薪资提高。但基本工资不是一般劳动薪资，它是设计用来保护低生产力故低薪的劳工，保障他们有最起码生活水准的收入，不是要借此激励一般劳工薪资，两者既非同一回事也不会相互影响。政府要提高一般劳工收入，适切的作法是提高劳工生产力，让企业愿意为劳工付出较高的薪资；而提高生产力的途径很多，设法提高劳动品质、增加人均消费、提高社会消费能力、增加境外旅客等等，甚至设法吸引外来投资，以增加劳工需求来激励薪资，但绝对不是利弊参半的提高基本工资。

然而，考量去年下半年以来通货膨胀偏高，劳工生活也受影响，或许劳资协调下可以接受和去年通膨率接近的基本工资调整，来避免边际劳工的生活恶化，这大概在3%上下，但距离许部长支持的6%有段距离。或许也可以接受将基本工资区别为“都会区”（即六都）和“非都会区”（六都以外）两个体系，让都会区的基本工资和非都会区有所差异，在生活费高的都会区提高稍多，让边际劳工更有能力应付生活之需─包括中国大陆在内的部分国家都有这种作法，可以兼顾基本工资和企业的承受力。君子爱财取之有道；同样的，照顾劳工也要爱之有道。