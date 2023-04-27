新北为“侯”开战 侯友宜为何而战？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

新北市议会国民党团昨天甲级动员，强势将原定6月5日总质询提早到4月27日登场，被解读为新北市长侯友宜量身打造一条通往2024的捷径。新北市议会昨天为“侯”开战，蓝营发出穿云箭，号召千军万马来相见，绿营则在侯友宜的本命区设下十面埋伏、准备万箭齐发，提早上战场的侯友宜将为何而战？

民进党总统参选人赖清德早已全台跑透透、在各地插旗，国民党总统初选征召期程却始终被国民党主席朱立伦“盖牌”，不知何时摊牌，一再激化党内竞合之势。侯友宜最大的蓝营对手郭台铭来势汹汹，高喊“再给我30天”，郭台铭在江湖闻名的“虎与狐”绝非浪得虚名，挺侯阵营当然芒刺在背，要为主帅提早“清理战场”，不能让侯友宜一直被新北议会总质询绑到6月下旬。相较于赖清德定于一尊、郭台铭资源雄厚，侯友宜的新北市长身份既是资产、也是负担。

外有强敌、内有追兵，新北市议会攻防宛如侯友宜攻顶2024的缩影，路障连连。民进党议员为了助攻赖清德，必定使尽吃奶力气打侯、瘫痪议事，大骂“落跑市长”，可以预期将上演新北“割侯战”；侯友宜虽不主动出招，但蓝营所有攻势都是围绕挺侯为战略中心，这是一场压力测试，如果侯能化解绿营攻势，将有助于“非绿共主”地位，但若被绿军掐中咽喉，恐让侯初选气势受挫。

郭台铭近日直捣民进党南二都大票仓，连中南部都有议员高举“挺郭”旗帜，似乎在对比侯友宜能否跨越浊水溪以南。郭台铭昨晚出席国民党立委餐叙，在挺郭派立委陈玉珍邀约下，吕玉玲、徐志荣、王鸿薇、孔文吉、郑天财、廖国栋、吴斯怀、廖婉汝、林文瑞、李贵敏、吴怡玎、张育美等立委到场；餐叙后郭台铭更在陈玉珍、吕玉玲、张育美、郑天财与孔文吉陪同下，一同接受媒体联访，宛如国民党内的“挺郭势力”。属于党外人士的郭台铭大动作被视为“拔桩”，剑指侯友宜而来。

郭台铭昨表示，“不管谁胜出，大家一定要团结，为国民党赢回政权。”侯友宜今天回应，每个人有心为国家付出、贡献都肯定，大家想要努力做事，都会团结在一起。“郭侯之争”台面化，但两人也不约而同谈到“团结”关键字，直指国民党向来最需要或最欠缺的政治文化；如果郭、侯可以带头做到“初选竞争、选后合作”，未来将留下想像空间，否则都只是空口白话，郭侯对决的结果将是“七伤拳”，既伤敌、又伤己。