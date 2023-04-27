台湾与巴拉圭邦交 需严阵以待

来源：联合新闻网

作者：何国世

周日巴拉圭总统大选即将揭晓，若反对党的艾里格里胜出，台巴关系何去何从？个人认为，美中在巴拉圭的角力由谁占上风，将会是最关键的因素。

巴拉圭是目前台湾面积最大、也是在南美洲唯一的邦交国。1957年，巴拉圭在军事强人史托斯纳尔执政时与台湾建交。然而1990年代巴拉圭民主化后，加上冷战结束等国际形势的重大变化，实施对外开放和多元化政策，因此主张与中国大陆建交的声浪高涨。

多年来，台湾政府在双方关系上扮演重要角色，资助巴拉圭多项公共建设，但私人企业对巴国的投资却微乎其微。从2003年到2018年，台湾总共捐赠近1亿美元。过去因为巴拉圭政府无法提出适切的规划及缺乏管控资金最后流向，台湾援助资金的运用受到极大的批评。但近年来已有明显改善。为展现诚意，从2020年起，台湾自巴拉圭进口的牛肉大幅增加，并取消上限规定；到2022年末，台湾已成为巴国牛肉的第四大出口国。

2001年中国大陆加入世贸组织后，与拉美国家的双边贸易额，从2002年的185亿，大幅上升至2022年的3120亿美元。此外，大陆积极参与拉丁美洲暨加勒比国家共同体，并成为美洲国家组织的观察员，以确保大陆从拉美获得发展所需原物料、战略性产品及广大的市场，并进一步孤立台湾。

由于中国大陆是全球黄豆及牛肉的最大进口国，而这两项物品又是巴拉圭的两大经济支柱，这是巴国农牧业者持续要求与中国大陆建交的最重要因素。此外，中国大陆与巴拉圭存在巨大贸易逆差。中国出口巴国高达35亿美元，主要是电子与纺织品；进口只有2500万美元，而且中国大陆仍以无邦交为由，禁止进口巴国牛肉。

《外交政策分析》指出，巴拉圭因为与大陆没有建交，必须间接出口，因此每年损失约3亿5000万美元，约占其国民生产毛额的百分之一。但巴国最大损失是无法获得来自中国大陆的大量贷款和投资。虽然台湾资助的金额从2000年起的每年140万美元，倍增至2019年的2800万美元，但仍远低于巴拉圭与中国大陆建交后能够获得的金额。

长久以来，巴拉圭红党政府持续与台湾维持邦谊，主要是双方政府高层建立深厚的友谊以及经济的连结。

美国一直视拉美为其势力范围，然而冷战结束后，拉美逐渐遭受美国的忽视，这造成中国大陆趁机在拉美大肆扩张势力。美国与中国在拉美的争斗已非只是经济战，更攸关价值观及西半球的安全。

其次，目前拉美社会在意是到处都是中国的智能手机、中国协助建设的桥梁、球场、水力发电及其他大型建设。最近二十年，中国提供拉美1730多亿美元的直接投资，中国大陆也几乎是所有拉美国家的首要贸易伙伴。再者，由于目前左派政府在拉美多数国家执政，普遍存在疑美及反美情绪。这些都显示美国影响力下降，并有利于中国大陆势力扩张，也可能进一步危及台湾与巴拉圭的邦谊。台政府实应慎思解决之道，严阵以待，以免重蹈洪都拉斯覆辙。

作者是静宜大学西班牙语文学系副教授