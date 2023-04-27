港区议会改制 非政权组织不宜封闭

来源：明报

明报社评

香港政府即将完成地方行政检讨，区议会将保留，但要回复《基本法》列明的“非政权区域咨询组织”定位，产生方法亦将改变。反修例风暴后，中央落实爱国者治港，区议会要专注民生，政治化是死胡同，与此同时，区议会作为反映地方居民意见的组织，开放性愈高，愈能反映社会多元多样。选举政治有时可以变得民粹和极端，但不应因此抹杀选举问责、选民监督的作用，公众参与度愈高愈好，区议会直选成分不宜大幅压缩。区议会的权力与规模，过去数十年持续扩大，倘若当局打算削减区议会的职能、权力及直选议席，是否还有必要维持现在的规模、耗用那么多的公帑与津贴，值得商榷。

纠正昔日区会乱象

不必大减民选成分

现届区议会任期今年底结束，政府检讨区议会组成及功能，已接近尾声。行政长官李家超日前表示，区议会值得保留，来届议席与现届相若，区议员薪津不变，不过产生方法要改变，议员会以“多种方式”产生，同时将“保留一定选举成分”，外界解读是未来区议会将恢复委任制，至于具体安排为何，有待当局公布，李家超谈的主要是一些大原则，包括：1）要将国家安全放在首位，区议会要去政治化，回到《基本法》第97条所提及的“非政权性区域咨询组织”属性；2）地区治理须由爱国者掌握，确保特区有效管治；3）强化地区治理架构，体现行政主导，加强地区动员能力。

首届区议会1982年由民选、委任、当然和官守议员组成，40多年间，无论角色、职能及权力，都在不断演变。论构成，大方向是民选议席比例持续增加，官守议席只维持很短时间，至于委任议员，尽管回归前后出现转折，但2016年，区议会委任议席亦全数取消，只保留27名当然议员。论角色职能，区议会的“非政权区域咨询组织”宪制定位，虽然从未改变，但实权持续扩大。2010年政改方案，立法会增加5个“超级区议会”议席，由区议员选出，另外又赋权区议会推选117名选委会成员，标志区议员有了选举立法会议员及行政长官的政治权力；地区事务方面，特区政府下放权力，让区议会自行处理一些地区小型工程项目，亦令区议会握有更多资源运用的实权。

当然，这些年来，区议员们有否好好运用这些权力，则是另一回事。2010年代，香港社会变得高度政治化，区议会成为政治斗争的战场，现届区议会于反修例风暴高峰期选出，政治化情况更一度推到极致，区议员会上集体唱带有港独色彩的反修例歌曲，有区议员借出办事处举行民主派初选，又支持政治揽炒。民生事务方面，过去十年八载，一些由区议会推动的地区工程项目，都被批评是“小白象”乱花钱，“不能避雨亭”、“阻街石墩”等更沦为笑柄。另外，政党政客为了选票，将地区小我利益置于社会大我之先，也是屡见不鲜，反对马料水填海以免影响对岸私人屋苑景观，正是一例。检讨地方行政改革区议会，有其合理性，问题是怎样改。

反修例风暴后，中央落实爱国者治港，不容反中乱港、宣扬港独的人进入政治体制之内。即使区议会只属非政权区域咨询组织，但始终是体制一环，选举制度修改，不会只触及选委会、立法会及行政长官，而不及区议会。可以相信，日后有意循直选方式角逐区议会的参选人，将跟立法会参选人一样，需要通过资格审查，另外还有宣誓制度及DQ （取消资格）机制。问题是既然有了这些机制确保区议员爱国爱港，是否一定要大幅减少民选议席。

世上没有完美的制度，选举制度亦然。近十年八载，右翼民粹主义抬头、政治极端化加剧社会撕裂对立，在世界各地屡见不鲜，然而不应因此抹杀选举一个最关键的功能，也就是让选民可以运用选票，将表现不称职的民意代表撤换，从而体现监督与问责。区议会职责是反映地区居民意见，虽然民意表达方式不一而足，但直接选举肯定是其中一个开放度最高、最能体现问责精神的方法。香港是多元社会，中央修改立法会选举制度时，强调无意搞清一色，既然区议会要“回归基本”，作为只具咨询功能的非政权组织，无论开放度还是公众参与度，应该愈高愈好。就算当局真的认为，有必要因应过去几年状况，减少直选成分、防止政治极端化，民选席位比例亦不宜降至五成以下。

区会角色职能若大削

议员人数薪津应调整

过去两年的政治及选举制度变化，已经大大强化特区行政主导能力，只要当局敢于向既得利益说不，绝对有能力避免小我利益凌驾大我。未来区议会的职能，细节有待揭盅，其中一个需要处理的问题，是如何避免与关爱队、分区委员会等组织的功能重叠，倘若改制后的区议会职能大幅减少，部分地区工作跟关爱队重叠，民选成分又低，这样的区议会，是否还有必要维持现有规模，值得商榷。过去数十年，区议会规模不断扩大，政府为区议员所提供的薪津亦水船涨高，一大原因是很多区议员都是全职议员、全职从政。倘若未来的区议员，变成以兼职及委任为主，市民必然会问，继续花这么多公帑于数百名区议员身上，是否物有所值。