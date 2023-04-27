美韩峰会 华府允诺提供北约式核保护

来源：明报

韩国总统尹锡悦继续对美国的国事访问，周三（26日）到白宫与总统拜登举行峰会，朝鲜半岛核问题是峰会焦点之一。美国官员事前透露，美韩领导人会发表《华盛顿宣言》，美国将加强对朝鲜的威慑力，包括成立美韩核咨询小组，让韩国在美国动用核武应对朝鲜攻击的计划上有更大话语权，也将会在相隔数十年后首度派核导弹潜艇到访韩国，以换取首尔承诺不发展自己的核武库。美国官员表示，这些措施是自冷战高峰以来未见，旨在增强对朝鲜核活动的威慑。

换取首尔承诺不发展核武库

美国政府高官在峰会前的记者会表示，《华盛顿宣言》写入加强延伸威慑的方案。韩美两国决定新设核咨询小组（Nuclear Consultative Group），两国高级官员将定期会面，讨论如何加强威慑力以及可能使用核武器的情况。该高官表示，咨询小组机制将帮助韩国理解美国如何构想应对大事态的计划，使韩国能在深思熟虑的过程中提出自己意见，但不能干预美方的核武使用决策。

拜登政府一名高级官员说：“这是模仿我们在冷战高峰期间与欧洲盟友的做法，以应对类似的外部威胁。”美韩核咨询小组与北约核计划小组有很多相似之处，但美国官员指出二者也有明显不同之处，如美国在北约欧洲成员国部署战术核武，但目前且今后也不会在韩国部署。

此外，美方决定将更频繁地向朝鲜半岛出动能够发射核武的战略核潜艇，提高对朝延伸威慑的执行力。这将是自上世纪80年代以来首次有该种潜艇访韩。美国军方亦将在临时任务中部署更多具备核能力的轰炸机和其他战略资产，以向朝鲜发出威慑信息。

美国一名官员表示，已事先向中国简报有关措施，并阐述采取那些措施的理由。该官员说，拜登政府“对中国未能利用其影响力对朝鲜施加影响感到失望”。

尹锡悦是事隔12年首名国事访问美国的韩国总统。美国国家安全委员会发言人柯比表示，尹锡悦在美韩军事同盟建立70周年之际访美，将有助进一步加强同盟关系。

美限对华售半导体 韩企两面受压

除了朝鲜半岛问题，对华半导体管制、台海局势、军援乌克兰也是拜登和尹锡悦讨论的议题。尹锡悦周二在华盛顿美国商会一项活动致辞时表示，韩美安全联盟应该变成供应链和创新技术联盟。《日经新闻》周二报道，受美国对华半导体管制影响，三星电子等韩国企业将无法向中国工厂追加投资，面临撤出中国压力。《金融时报》23日报道，中国网信办日前宣布将对美国半导体企业美光科技展开网络安全审查后，美国要求韩国政府促请三星电子和SK海力士不要增加对中国的销售量，以免中国市场的空缺获得填补。韩国半导体业左右为难，韩国内普遍关注，尹锡悦此行能否为韩国半导体及电池产业在美国取得让步空间。

另外，华府战略智库“战略与国际研究中心”（CSIS）负责亚洲事务的高级副总裁车维德（Victor Cha）表示，预期拜登和尹锡悦将会谈及中国，但相信不会公开内容。车维德说：“传统上，韩国人非常羞于谈论台湾，也非常羞于介入美国和中国之间的任何争端......但情况正在改变。”尹锡悦上周受路透社专访，称台湾问题与朝鲜问题一样是“全球性的问题”，引起中国不满。

尹英语演说 韩媒：背稿到深夜

尹锡悦周四（27日）将对美国参众两院联席会议发表演说。韩国媒体报道，尹锡悦为“打动美国的心”，将用英文演说，为此每天背英文稿到深夜。