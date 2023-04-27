贸易壁垒调查来了，ECFA中止还会远吗？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

长期以来，台湾基于国安，限制20%大陆物品进口，这个抵触世贸组织（WTO）最惠国待遇的制度，近日受到中国大陆的挑战，大陆依据其法规，对台湾启动贸易壁垒调查，台湾限制大陆进口的2000多项产品，已面临前所未见的开放压力。

对于这个存在已久的问题，台湾一直打着如意算盘，认为大陆基于不希望让两岸事务国际化，不至于循WTO争端解决机制来处理，然而，不循WTO，大陆依旧可依其《对外贸易壁垒调查规则》进行贸易壁垒调查，如同反倾销、反补贴一样，来迫使台湾面对这个问题，如此既可解决他们出口的障碍，也不致让两岸问题国际化。

事实上，台湾并非大陆贸易壁垒调查的首例，他们过去也曾对日本、美国启动此一调查，也都做成判决。以日本为例，2004年大陆商务部对日本政府限制大陆产制的紫菜输入，展开贸易壁垒调查，经调查后认定日本此一限制原产地的措施已违反WTO相关规定，构成对大陆的贸易壁垒，随后中日举行三个回合的咨商，在日本承诺改善，并于次年发布公报，取消对陆方限制之后，大陆也终止了这项调查，两国贸易紧张关系遂拨云见日。

由此可知，这项贸易壁垒调查目的在于解决他们出口所面临的障碍，贸易报复并非重点，未来陆方来台调查，进而双方展开咨商，已难以回避，我方需有所准备，而这个咨商显然是循双边一途，不可能诉诸WTO争端解决机制。面对陆方此一贸易壁垒调查，我方应学习日本，从经贸视野思考因应之策，毋需因为大陆循WTO代表团通知我方展开这起调查，就乐观得以为大陆将在WTO架构下和我们进行谈判。

依据WTO法规，通知是通知，协商是协商，两者没有必然的因果关系，大陆真要循WTO争端解决机制处理这件事，他们在通知我方的文件上必然会引用WTO相关协定，并提出咨商要求，显然陆方并没有这么做。再者，以大陆不愿让两岸事务国际化研判，这起调查根本不可能在WTO架构下攻防，我方与其期待在WTO架构下协商，不如尽速就2,000多项限制大陆进口的产品，研商因应之道，以让此一危机能和平落幕。

值得注意的是，台湾当前除了面临贸易壁垒调查之外，两岸2010年所签署的经济合作架构协议（ECFA），500多项“早收清单”也正风雨飘摇。日前有立委以此询问陆委会，陆委会主委邱太三表示，贸易壁垒调查与ECFA无直接关系，ECFA实施以来对两岸均有利，中止将造成双方损失及破坏两岸关系。

邱太三主委说的没错，自2011年早收清单生效以来，由于我输陆500多项享有零关税，陆对台湾出口也享有200多项零关税，近12年（2011～2022）确实为业者省下不少成本，对两岸自然是有利的，然而，依据经济部统计，近12年我方享有的关税减免高达94亿美元，陆方只享有10亿美元，虽说两岸都有好处，惟台湾所享有的减税规模是陆方的九倍多，ECFA对谁更有利，不言可喻。

须知，早收清单的零关税待遇是以日后两岸服贸协议、货贸协议生效为前提（让绝大多数产品的关税降至零；substantially all the trade)。然而，2014年两岸服贸协议在立法院遭在野的民进党杯葛，随后更掀起波澜壮阔的太阳花学运，服贸协议、货贸协议功亏一篑，半途而废。至此，早收清单于WTO的法理已不合，只要两岸任一方通知WTO，它就会失效。我们自然不希望它失效，但近年来两岸关系如此紧张，对岸通知WTO中止早收清单的可能性自然是大大提升，尤其，中止之后陆方的损失仅台湾的九分之一，对他们而言，并无后顾之忧。

或许有人会问：早收清单出口金额、占对大陆出口总额比率有多大？真的很严重吗？依经济部的资料，2021年名列早收清单的输陆金额252亿美元，占对大陆出口总额1259亿美元的20%，2022年这个比率仍达17%，长期看来约2成左右，由此可知，若ECFA中止，对我出口的影响极为可观。

我们认为，这些年两岸情势之所以如此剑拔弩张，执政者自应负最大责任，执政者可以有自己的信仰，但仍应以维护台湾2300万人的利益、幸福为前提。在两岸贸易、投资、就业往来如此密切的情况下，若任凭两岸继续对立下去，除了贸易壁垒调查，ECFA早收清单的挑战纷至沓来，可能还有很多我们意想不到的经济的、非经济的乌云正笼罩在我们上空，决策当局不可不察。