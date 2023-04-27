女子自曝“家里9位数存款”该有个调查结果了

来源：新京报

作者：龙之朱

一件事情总是缺乏一个公开的、令人信服的调查结果，客观上也加剧了公众的负面情绪。

“我只知道我家里有9位数，我想混哪个平台就混哪个平台，想在哪个国家就在哪个国家。”一个月前，网友“北极鲶鱼”在社交平台发布消息称，家里存款超过9位数，且爷爷是深圳市交通运输局局长。此事迅速在网上发酵，引发社会广泛关注。

当时，深圳市交通运输局发出情况通报称，已注意到关于网传退休干部家属发布的有关言论，经核查，该言论提及的当事人系该局原货运分局干部钟某某，已于2007年11月30日退休，该局已就相关信息开展核查，将及时通报有关情况。深圳市纪委监委工作人员也向媒体表示，此事将会依法依规进行处理。

然而，现在整整一个月过去了，这件事情依然是问号高悬。4月25日，深圳市交通运输局相关工作人员向顶端新闻表示，关于钟某某一事的调查情况目前尚未公布最新进展，并表示如果记者想了解这件事，“近一个月以来的调查情况及最终处理结果，之后也会有专人和你进行对接。”

到底调查有没有结果，为何还要与记者“专人对接”？本来，调查结果如此“难产”，就令人不解。而当地此番操作，又不免让人顿生疑窦。

这段时间，这个事情闹得沸沸扬扬，很多人都表示“坐等结果”，影响之大早已超出了“炫富”的范畴，而是牵扯到了官员收入是否合法合规的问题。

当此之时，越是早一点回应，就越能够掌握主动；越是及时公布信息，就越能最大限度消除不良影响。而当地迟迟不公布调查进展及结果，这实际上是纵容了各种传言满天飞。

事实上，已有网友开始在公开信息里“深扒”，比如有人通过企查查App查到，钟某某疑似成立过一家注册资本1200万美元的企业，自任法人代表及董事长等。

那么，究竟有没有“9位数存款”？钟某某有无不当收入情形？注册独资企业是否属实？这些事情并非难以核查，既然相关部门已经介入，就应该尽快披露相关信息，起码应该有一个积极的态度。

而这也并非可有可无：对于当事人而言，真相究竟为何，应该通过权威部门的调查有一个确认；对于社会公众而言，钟某某身为公务人员，其财产来源是否正当合法，也需要一个公开的交代。

有关方面若只是表态坚决、行动迟缓，总是缺乏一个公开的、令人信服的调查结果，这会在客观上加剧公众的负面情绪。

是即是，非即非，及早公布调查结果，及时回应社会关切，既是“以正视听”的必要程序，也是寻找社会共识的必由之路。