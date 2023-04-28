论韩国瑜与侯友宜的不同与相同

来源：台湾《上报》

作者：陈嘉宏

前高雄市长韩国瑜与新北市长侯友宜当然很不一样。韩国瑜个性奔放外向，喜欢交朋友，即使在陌生环境，他也常是最容易被看见的人。侯友宜的个性内敛含蓄，出身警界的他虽然偶尔会冒出“兄弟气”，但交浅不言深，外人始终不容易理解他的内心世界。

两人的外在形象与口才也有很大的不同。韩国瑜总是舌灿莲花，从“货出去，人进来，高雄发大财”、“给我一瓶矿泉水跟一碗卤肉饭”、“让台北去弄政治，让高雄来拼经济”，虽然是嘴巴长在脑子前面，但简洁有力，每句话都是标题。侯友宜则是惜字如金，从“侯侯做代志”、“团结共好”、到“大家一起齐心努力……”，翻来复去几句话始终在排列组合，说半天也蹦不出一子来，有时让外界会觉得他“莫测高深”，但也有人嘲讽他根本“词汇有限”。

两人的不同更在于“资历”。韩国瑜在选总统之前，曾当过三届立委，却几乎没有任何一个完整的行政职历练：他当中和市副市长是三级行政单位，做过的台北农产运销公司总经理则是事业单位，当高雄市长只当了不到半年就宣布选总统。至于侯友宜则是一辈子都在公务机关，他最重要的资历在警界，当过警政署长与警大校长，在新北市市长职务之前，他当过八年新北市副市长，行政历练看似比韩国瑜“称头”多了。

不过，两人也有许多相同，最大的相同就是都面临“落跑”的质疑。

政治人物是否背弃选民付托，“落跑”去寻求更高的职务，其实很主观。不过，其中还是有几项通则可以依循；

一、相较于民意代表，县市长转换跑道一定会较被苛责；因为前者只是“代议士”，后者是“地方父母官”。所以，王鸿薇刚选上台北市议员没几天转战立委补选还顺利当选，但韩国瑜去选总统却是背弃“父母官”职责，始终挥不去落跑的骂名。二、要看他们担任职务的时间长短。韩国瑜就任高雄市长不到半年就宣布选总统，是典型的“骑驴找马”；加上他还曾信誓旦旦宣称“当选市长就不会选总统”，更是对选民赤裸裸地欺骗。至于侯友宜，他已经做完一届市长（还有八年副市长），而他在选举被逼问时，也从未承诺任内不选总统，最后还大赢对手40多万票。侯阵营乐观地认为，这是选民对他选总统的“默许”。

新北选民是否默许侯友宜去选总统？这看法颇有歧异。不过，侯友宜如果真的投入总统大选，他始终还是得面对一个问题：“既然当选市长不到半年就要选总统，当初为何要选市长？”“既然已心不在此，为何不辞掉市长？”如果侯友宜没给外界一个好的答复，一定会挑起选民的剥夺感。当初，韩国瑜在短短两年时间内，从一个89万高雄市民簇拥的市长当选人，变成93万高雄市民唾弃的罢免对象。侯友宜若真的把“大赢40万票”解读为选民对他选总统的支持，实在太一厢情愿了！

除了“落跑”，韩国瑜与侯友宜两人还有一个更大的相同，就是“未知”。

台湾已经选过七次总统，一般而言，选总统的人总要有一些基本的资历。例如，他最好当过阁揆，或有重要部会的历练。如果是在野党没机会入阁，候选人最好当过台北市长或至少当完其他五都市长，若能做过党主席，领导一个政党就更完备了。所谓的资历，一方面意味着总统参选人的历练与准备，另一方面也让选民从参选人的从政历程去追索他对重要议题的看法，得以做出选择。

韩国瑜选总统前只当过半年高雄市长，侯友宜则是两任新北市长未满，更重要的是，他们在参选前都鲜少对国家大政提出看法。选民难以预测韩国瑜当选总统后会如何应对两岸国防外交的议题，一如现在仍不知道侯友宜对九二共识的看法？会怎么处理美中台关系？他的耐压力如何？能不能承受应对国民党内保守势力与台湾社会的民意落差？选民投票给他们形同投给“未知”，较无政党偏好的中间选民，通常不喜欢这种难以预测的“未知”感觉。

“未知”的确会营造一种“朦胧美”，“朦胧美”则会让支持者产生一种“幻想”。四年前“韩流”潮起潮落，就是国民党的幻想破灭；四年后同样来了一个充满“未知”的侯友宜要选总统，但这会是蓝营支持者的梦醒时分吗？