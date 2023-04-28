中国汽车市场的主角发生变化

来源：日经中文网

作者：若杉朋子、林英树 法兰克福、比奈田悠佑

在中国上海市举行的上海国际车展于4月27日闭幕。在日美欧中的主要制造商竞相发布新车型和概念车的背景下，凭借纯电动汽车（EV）实现飞跃的中国品牌显示出存在感。从新车来看，中国大型纯电动汽车制造商比亚迪(BYD)扩大销量，另一方面，中国市场最大企业德国大众等的销量下降。外资主导的中国汽车市场正在发生“地壳变动”。

“海外品牌缺乏新技术，最近开始向朋友推荐比亚迪”，参观上海车展的一位住在上海的男性汽车爱好者强调中国品牌正在提升实力。

EV车型扩大

比亚迪的展区非常热闹。高端品牌“仰望”的纯电动超级跑车“U9”和SUV“U8”很受欢迎。

U8的售价高达109.8万元人民币（下同，约21万新元），比BYD目前产品群中最贵的车型高出七成。比亚迪26日正式公布了廉价纯电动汽车“海鸥”的售价。起步价为7万3800元，与现有产品中最低廉的车型相比便宜近3成。产品线的价格区间和车型构成大幅扩大。

美国彭博社报道称，从1～3月中国乘用车销量来看，比亚迪突破44万辆，超过大众品牌(42万7247辆)，跃居首位。大众至少在2008年以后一直在销量上居首，但面临扩大纯电动汽车和插电式混合动力车(PHV)等销量的比亚迪的猛追。在中国新车市场整体低迷的情况下，比亚迪提高了存在感。

扩大价格区间的不仅限于比亚迪。中国大型民营汽车企业浙江吉利控股集团以纯电动汽车品牌“ZEEKR”推出最低18.98万元的普及价位车型，而此前一直销售30万元以上的车型，扩大了价格区间。

与中国企业形成对比的是，长期以来在中国新车市场占据优势的大众等外资大型企业的销量目前正在下降。大众2023年1～3月在中国的全集团销量比上年同期下降15%，仅为64.45万辆。

纯电动汽车销量不佳是低迷的原因。由于销售竞争激化，大众在中国的纯电动汽车销量同比大幅下降25%。虽然在发动机汽车市场掌握较高份额，但在纯电动汽车方面落后于中国企业。大众2022年集团全球销量的近四成来自中国市场，在中国行动迟缓有可能对其经营产生影响。在纯电动汽车和PHV等“新能源汽车”以外的市场缩小的背景下，丰田等日系车也受到影响。

“针对如何将在发动机汽车领域具备的中国市场优势转移到纯电动汽车上，正在推进非常明确的计划”，大众CEO奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）表明了寻求在中国市场挽回局面的想法。在上海车展上公布的在安徽省合肥市新建纯电动汽车和互联汽车研发基地是举措之一。大众将投资10亿欧元，把被中国市场接受的性能、内饰和软件的开发周期缩短至目前的三分之一。

自30多年前开始，中国建立了借助中国企业与外资的合资来涉足新车研发和生产的合作关系。这是因为中国希望引进外资主导的新技术。但汽车产业的重心正在从零部件数量多、组装方面也需要很多技术诀窍的汽油车转向纯电动汽车等新能源汽车。

中国在全球电动汽车转型中成为领先市场，现在已成为主战场。外资与中国企业的关系出现了变化的迹象。德国一家大型汽车企业表示，“中国企业在纯电动汽车领域更加自信，降低了对外资企业的依赖度”。

“两田”何去何从？

国有大型汽车企业广州汽车集团正在筛选与海外大型企业的合资业务。将与丰田和本田的合资企业称之为“两田”，予以重视，另一方面，2022年秋季宣布与欧洲斯泰兰蒂斯(Stellantis)的合资企业申请破产，曾面向中国市场销售“吉普”品牌，但业绩恶化。

广州汽车将加快通过自主品牌“广汽埃安（AION）”等强化纯电动汽车业务。与上海汽车集团组建合资企业的美国通用汽车2022年设立了专门销售进口车的直销渠道，也出现了除合资企业以外，摸索自主路线的动向。

中国提出从年新车销量约3000万辆、世界最大的“汽车大国”，向中国企业在竞争力方面领先世界的“汽车强国”的转换。新能源汽车市场发生过度竞争引发的降价战等，事关生存的竞争日趋激化。激烈的竞争也将引发技术创新。今年的上海车展有可能成为中国汽车存在感进一步提高的转折点的象征。