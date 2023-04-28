中美关系护栏失效 台湾需避险

来源：台湾《旺报》

《旺报》社评

建立“护栏”是拜登政府中国政策重要目标之一，希望借此避免战略竞争失控导致冲突，去年11月习拜会曾为建立护栏带来曙光，但最新迹象显示，这个努力几近失败，意味双方将在对抗之路飙车，冲突风险剧增。台湾身处暴风中心，如何“避险”将是首要挑战，但民进党政府两岸关系只有口号，没有行动，台海风险只会更高，不会降低。

中国拒绝美方会谈

中美关系恶化，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、财政部长耶伦虽透过媒体呼吁，希望与中国大陆恢复接触、沟通，落实中美关系护栏，但中方认定美方言行不一，不但实质拒绝了拜登政府的诉求，更以具体行动展现中国在国际社会争取更大的主动权与主导权的决心与实力，中美关系短期内难以峰回路转。

中美关系螺旋下坠有脉络可循，今年2月美国击落飘浮到上空的中国气球，布林肯因此片面取消访问大陆，4月初台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶会面，美国与菲律宾、韩国等加强军事演习与合作，台湾问题有“国际化”的趋势，因而导致了中国立场更趋强硬。

3月中国两会（全国人大、政协年会）期间，中国国家主席习近平首度点名批评美国，指“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战”，代表中方对美策略的急剧转向。中国外长秦刚接着表示，中美目前是恶意对抗，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，必将陷入冲突对抗，并称美方所谓加装护栏、不冲突，实际上是要中国“打不还手，骂不还口”，但这办不到。

美国将与七国集团（G7）联手祭出对中国科技公司的投资限制措施；韩国总统尹锡悦表态，台湾问题并非单纯的两岸之间的问题，而是类似朝鲜半岛的全球性问题；欧盟外交和安全政策高级代表博雷利呼吁，欧洲国家海军应常态性巡弋台湾海峡，一系列由美国主导的全球反中行动使中美关系雪上加霜，加速走向不归路。

台海误判风险剧升

秦刚21日指出，破坏国际规则、单方面改变现状、破坏台海稳定的，不是中国大陆，而是“台独”分裂势力及少数企图利用“台独”的国家；台湾问题是中国核心利益中的核心，谁要在一个中国原则上做文章，中方绝不含糊；谁要在中国主权安全上搞动作，中方绝不退让。中美对抗尖锐化、台湾问题国际化，北京没有妥协的空间，注定美国寻求建立的护栏将胎死腹中。

针对美国步步进逼，中国大陆以三招反制美国：一、以中俄合作为核心，分化西方反中势力；二、整合重要开发中国家脱离美国影响；三、以“促和”形塑和平缔造者形象。针对台湾，则利用前美国众议院议长佩洛西访台及蔡麦会机会，趁势展开围岛、环台军演，并威慑西方国家，对台湾2455项产品进行贸易壁垒调查，则是对台“灰色地带”战略的一部分。

根据中共去年公布的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》及《新时代党解决台湾问题的总体方略》，和平统一仍是最高原则；拜登政府强调无意与中国冲突，并评估北京短期内不会攻打台湾，看来中美双方都不认为战争迫在眉睫，但当中美军事对峙升高，台海成为军备竞赛的竞技场，在没有管控风险的护栏机制之下，因误判或意外发生冲突的风险必然剧升，如何避险也成为各方的共同挑战。

蔡英文执政，台湾安全交付美国，两岸之间只剩下猜疑与敌意，民进党提名总统候选人赖清德喊“和平保台”，抛“了解、理解、谅解与和解”，但两岸欠缺沟通管道，风险管控与危机处理机制荡然无存，空喊虚幻的口号毫无意义。