蔡英文vs.尹锡悦访美

来源：台湾《联合报》专栏“黑白集”

韩国总统尹锡悦访美，除会见总统拜登，唱了歌，两国企业还签订了20多项合作备忘录。其中，包括近百亿美元的合资计划，美韩企业将合作发展电动车电池、机器人、氢能等产业。Netflix则宣布在韩投资25亿美元，制作韩国影音内容。

看到尹锡悦的访美行程，不禁令人想到月初刚过境美国的台湾总统蔡英文，两人的活动内容何以如此不同？蔡英文访美，极力安排会见美国政要却未能如愿；唯一亮点，是回程在洛杉矶会晤了美众院议长麦卡锡。但这一晤，导致北京报复性军演不断，连两岸原可恢复的疫后观光交流都卡住。

大家不能不注意到，蔡英文在美逗留数日，所有活动均围绕政治主题演出打转，没有看到为国家经贸大计考量的安排；像美韩企业家那样的投资对话，则一片空白。这样的表现，也要归咎于大陆的打压？还是蔡政府的外交、经贸官员太不用心？或是蔡总统本人对台湾经贸发展漠不关心所致？

类似韩美企业家就产业合作对谈签约，台湾不是没有过，光是微笑老萧率团赴美谈判、采购就不知多少次。萧万长卸任副总统后，还曾与美国务卿凯瑞晤谈，并率企业领袖团访美。这些，在蔡政府都成了绝响。蔡总统访美，只看到激怒北京的结果，却未见台湾经济加分，更遑论民众承受发展停滞的后果。

谁心里有人民和经济，比一比就清楚了！