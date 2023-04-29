蓝白合不合 先叫板再说

来源：台湾《联合报》

民众党主席柯文哲访美行程结束，回台一落地就宣布选总统，且正式提名的时程可能和国民党总统提名相近，预期将对民调及政局带来影响。虽然国民党及其党主席朱立伦多次重申要在野团结、整合非绿，但蓝白两大党目前态势，仍是竞争可能远大于合作。

近日以来，其实朱立伦和柯文哲对于“非绿同盟”的说法都很一致：朱立伦不断递出橄榄枝，强调合作重要性；但柯文哲则是倡议联合政府，甚至把蓝绿批一遍，还说国民党只是“要民众党自尽”。这也让蓝白合的可能愈趋渺茫。

事实上，蓝白整合困难点多，总统选情与立委连动，柯文哲为冲刺民众党立委席次，参选总统为拉抬声势之必要，而鸿海创办人郭台铭现明确表态站队蓝营的立场，也隐隐让郭台铭、柯文哲关系出现微妙变化。尤其郭台铭已是朱立伦“非绿联盟”的头号“整合”对象，在党中央与新北市长侯友宜默契下，纳入征召考量。

郭台铭为达争取民调支持与国民党提名双重目的，除强化自己在中间选民的可能能量，也和柯文哲逐渐从过去的合作关系，变成竞争关系。郭日前说自己若代表蓝营参选，“柯民调剩百分之十”，就可见一斑。况且，多数国民党立委选战也不太可能和民众党合作，毕竟光自家人都要初选协调，更何况要礼让。这也让国民党要整合蓝白，欠缺筹码。

目前台面上看不到“蓝白合”，朱立伦仍强调对柯文哲有“坚定合作决心”，或许是真心诚意，也或许是在为蓝营选情铺路；但无论国民党谁被提名，都不可能对柯文哲的支持度视而不见，自称“各方忍受度最高”的柯文哲，在为民众党打算下是否真有合作利基，5月各自提名后应会更明朗。