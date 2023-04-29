台湾要避免陷入代理人战争

来源：台湾中时新闻网

作者：杨永明

媒体报道，约有25家美国国防承包商将于5月初组团来台，是自2019年来再有大规模美国军火商组团访台，阵仗极大，预计将洽谈联合生产武器事宜，尤其优先聚焦在无人机与弹药。

在此同时，4月27日上午6时至28日上午6时，台湾国防部一共侦测到大陆解放军军机38架次，部分飞越海峡中线进入台湾西南、东北等空域，当中包括苏30、歼10战机及运8反等，另有6艘次军舰持续在台海周边活动。

更重要的是，有一架TB-001无人机从台湾西南空域进入，逆时针方向绕到东北空域，飞返大陆沿海。

这两个事件不能分开看待，军机绕台规模提升，极有可能是针对军火商来台，往后几天规模可能还要更大。军售问题一直是两岸关系的敏感话题，我们不反对台美军事采购，但大家应该思考，这样大阵仗且公开活动的军火商来台，对台湾安全真的有帮助吗？

像是几个月前弹簧刀无人机与布雷车的争议一样，美国本次聚焦在无人机与弹药的军售团，似乎看出已经把原本吓阻境外的战略，变成决战滨海、甚至是城镇焦土作战的迹象，这使得《经济学人》认为台湾已经成为“地球上最危险的地方”，但我们真的不愿意美好的台湾变成战争废墟，台湾要拒绝战争，台湾绝对不能乌克兰化。

台湾位于美中角力最前线，如果持续对美国展现一面倒的态度，可能成为代理人战争的棋子与炮灰，让台湾陷入焦土战；因此政府需要更平衡的战略格局，而非总是全盘接受单方面的要求，更非让大阵仗军火商来台兜售武器甚至战争！

备战的战略目标是避战，确保台湾安全除了军事还有政治，两岸关系更需要和平手段来避战，政府应该同时在政治上积极促进两岸对话与和平发展，因为如果不断让台湾成为美中对抗的筹码与军火商的最爱据点，真的会让台湾成为最危险的地方。