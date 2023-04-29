韩国半导体困境直接让尹锡悦“跪下”了？

来源：香港01

作者：陆一

中国外交部亚洲司司长刘劲松4月27日晚约见韩国驻华使馆公使姜相旭，就美韩联合声明涉华错误表述提出严肃交涉，表达强烈不满，强调中方在台湾等问题上的严正立场，敦促韩方切实恪守一个中国原则。注意，深夜约见，严肃交涉，表达强烈不满。

就在一个星期前的4月20日，中国外交部副部长孙卫东就曾韩国驻华大使郑在浩提出严正交涉。原因同样是韩国总统尹锡悦在台湾问题上的不当言论。

此次，尹锡悦同拜登会晤后发表的“韩美同盟70周年韩美峰会联合声明”中提到，“台湾海峡的和平稳定是维持区域安全繁荣的必要条件”，这部分与前总统文在寅2021年5月韩美峰会、以及尹锡悦去年5月峰会会后发表的联合声明内容如出一辙。不过，这次联合声明中新加入“韩美双方强烈反对以非法海事主张、填海岛礁军事化与胁迫活动等方式，片面改变印太地区现状的企图”，虽未明确提及中国，但一般解读都能看出是指台海问题。

而在尹锡悦访美出发前，他在接受路透社采访时声称：“韩国将同国际社会一道，坚决反对依靠力量改变现状。台湾问题不仅是中国大陆和台湾之间的问题，而是像朝鲜问题一样，是个全球性问题。”

北京当然很愤怒，中国外交部深夜约见严肃交涉表达强烈不满之前，外交部发言人毛宁是这样说的：“中方注意到美韩联合声明涉台内容和韩国领导人接受采访时的表态。我想强调的是，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，解决台湾问题是中国人自己的事，绝不允许任何外部势力插手干涉。台湾问题的真正现状是两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。企图在国际社会制造‘两个中国’‘一中一台’的‘台独’分裂势力和不断虚化掏空一个中国原则的外部干涉势力才是破坏台海现状的罪魁祸首”。

此前孙卫东说，“尹锡悦的言论完全不可接受，中方表示严重关切和强烈不满。朝鲜半岛问题与台湾问题性质和经纬完全不同，根本不具可比性，这是众所周知的事实。我们敦促韩方切实遵守中韩建交联合公报精神，恪守一个中国原则，在台湾问题上谨言慎行”。

不得不说，韩国最近很“不正常”。此前，尹锡悦暗示要向乌克兰输送武器，韩国和俄罗斯关系现在已跌到了低谷。俄罗斯前总统梅德韦杰夫甚至放狠话：“如果在朝鲜出现了俄罗斯的最新武器，韩国民众会说什么？”

此外，尹锡悦去美国前接受采访，声称他“无法接受因为100年前发生的事情还要求日本下跪（请求宽恕）”，让韩国舆论哗然，认为现在的问题是日本不承认罪行，这句话根本不像是韩国总统说的，倒像是日本首相的话。

去年，美国众议院议长佩洛西访问台湾引起轩然大波，之后转往韩国，但尹锡悦曾以休假为理由未有接见，表现出韩国不愿卷入中美纷争。为何尹锡悦变了呢？为何在对美对日态度上突然间极具讨好，向美日献投名状？

“经济基础决定上层建筑”。韩国财政部报告，韩国近期物价仍维持在高点，内需复苏速度放缓，加上出口状况不佳，企业信心不足等负面因素延续，导致整体经济成长放缓。韩联社报道指出，韩国政府自去年6月起连续8个月警示经济成长可能放缓，今年1月指出，放缓可能性提高，2月报告进一步将现状定调为“经济成长放缓”。从各项经济数据来看，韩国经济前景不甚乐观。

韩国是典型的出口导向的外向型经济。最致命的变化发生在贸易领域。韩国从去年以来，陷入了奇怪的逆差陷阱。要知道过去韩国，在国际贸易中，也是个顺差大国。但是去年韩国竟然出现了高达472亿美元的逆差，从2008年金融危机以来，这是这十多年来的第一次。

有人把这归结为疫情影响，也有人说是美国加息的冲击，说法很多，但大都倾向于这是一种暂时性的情况。但是到了2023年，情况却似乎变得更坏了，今年一季度，韩国的货物贸易逆差为224亿美元，按年扩大了397.6%。很显然，韩国的国际贸易形势，还在快速恶化，这恐怕不是一个暂时现象。

今年前三个月，韩国对华出口大幅下降超过30%，但是进口依然小幅增长，最后出现了78.8亿美元的逆差。中国过去一直是韩国的第一大顺差来源国，现在形势逆转，已经是韩国最大的逆差国。之所以出现这样的情况，一方面是去年以来的半导体价格下跌，导致韩国最主要的出口项大幅减少。另一方面则是中国半导体进口需求，正在快速减少，实际上是国产替代正在快速增加，这对韩国的影响是最直接的。这后一个原因，应该说是更致命的，因为如果是前一个原因，那有可能是暂时性的，而后面的原因，就可能导致这种进口减少将会是永久性的。

韩国之前出于经济上的考虑，还是比较靠近中国的，现在经济上的基础正在快速变化，这恐怕会对韩国的心态产生很大影响。如此变化的始作俑者是美国，韩国于是将希望又不得不寄托回他的“大哥”。

但美国其实对韩国这位新总统是非常无礼的。

其实尹锡悦也应该非常明白，韩国无时无刻不在面临美国的“压榨”。美国之前一直力推三星和台积电到美国去建厂，为此还“施压”韩国政府将三星太子李在鎔从监狱放出，李在鎔而后豪言要在美国投资1000亿美元，扩大晶片的产能。但是现在三星是个什么遭遇呢？

三星和台积电可以说是同病相怜，一开始美国画了一个大饼，说要给所有的晶片工厂补贴500亿美元，然后等他们在美国建厂快投产了，结果美国出《202年晶片和科学法案》出台，把补贴条件订的死死的，根本肥水不流外人田，三星和台积电已经公开表态考虑放弃。这还不止，最近美国的法院对美国企业起诉三星侵权作出终审判决，罚款3.03亿美元，又是对三星狠狠敲了一笔竹杠，这个判决就在尹锡悦去美国访问的前一天。

另据英国传媒援引知情人士的话称，白宫已要求韩国政府敦促三星和SK海力士，在美国公司美光遭中国市场禁售的情况下，不要趁机填补美光留下的任何市场空白。这也可以算尹锡悦访美之前美国给的“见面礼”。除了美国的补贴条款里，就有不得在中国扩大产能规模外，现在已经发展到了，连美国企业留下的市场空白都不能填补的地步。

产业上的竞争，军事殖民的剥削，让韩国已经喘不过气来，看样子是尹锡悦也没有的选择，只能必须受这份窝囊气。

晋楚相争，必先伐郑。夹在大国争霸中间，原本就是小国的悲哀，然： 国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者，可亡也。这不就是今天韩国的写照吗？